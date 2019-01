Gemeinsam fürs Partnerschafts-Haus

In lockerer Gesprächsatmosphäre tauschten sich die Teilnehmer sowohl mit ihrem Partner als auch mit anderen Paaren über die Frage aus, „was bereichert unsere Partnerschaft“ und „was sind die Schätze unserer Partnerschaft“. Diakon Hubert Wernsmann hatte die Veranstaltung vorbereitet und gestaltet. Die Brautleute bauten jeweils in Männer- und Frauengruppen ihr „christliches Haus der Ehe“. Der „Baustein Liebe“ gehörte in allen Gruppen zu den wichtigsten Elementen des Partnerschafts-Hauses. „Wichtig ist die Haltung, die Paare in ihrem Eheversprechen ausdrücken: Wir wollen etwas für unsere Liebe tun. Die kirchliche Trauung ist kein magischer Akt, sondern ein Eheversprechen und somit ein wichtiges Fundament für eine Lebensbeziehung“, fasste Wernsmann diese Gruppenarbeit zusammen. Was das für die konkrete Beziehung heiße, müsse jedes Paar selbst herausfinden.

Drei Aspekte verdienten dabei in Paarbeziehung besondere Beachtung: Unterbrechung und Rituale im Alltag, seelische und körperliche Intimität, sich verzeihen und versöhnen können. Dieses gestaltete Partnerschaftshaus übertrugen die Brautpaare aufs Eheversprechen und den Vermählungsspruch („Ich verspreche Dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will Dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens“.

„Letztlich rührt das die religiöse Dimension der christlichen Ehe an: Wer sich selbst geliebt weiß, trotz aller Fehler und Schwächen, kann diese großzügige Haltung auch dem Ehepartner gegenüber leben. Paare, die sich kirchlichen trauen, können das Fragmentarische und das Brüchige ihrer Beziehung im Alltag eher annehmen“, so der Diakon.

Ein Hauch von Fest und Feier erwartete die Teilnehmer beim liebevoll von Agnes Franke und Christiane Pellmann vom Sachausschuss „Menschenwege im Alltag“ des Pfarreirates gestalteten Kaffeetisch mit selbst gebackenem Kuchen. Konkret konnten die Brautpaare mit dem Organisten Thomas Kraß die musikalische Gestaltung ihrer Hochzeit besprechen, der ihnen viele wertvolle Tipps und Ideen mit auf den Weg gab.