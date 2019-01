SPD-Vorsitzender und FWG-Gründer

Für den SPD-Ortsverein habe er wichtige Impulse gesetzt, indem er 1987 den Staudentausch und 1992 den Kinderflohmarkt ins Leben gerufen habe, so der Ortsvorsitzender Dr. Wilfried Hammann in der Pressemeldung der SPD. Beide Veranstaltungen ziehen bis heute viele Teilnehmer und Besucher an. Schnell habe sich der anfängliche Trödelmarkt zum reinen Kinderflohmarkt entwickelt. Der besondere Charakter der Veranstaltung habe sich bis heute erhalten. „ Hillrich Hermans ist es zu verdanken, dass beide Aktionen nicht nur gestartet wurden, sondern auch in den Folgejahren fortgeführt und weiterentwickelt wurden, bis sie schließlich etabliert waren“, so Hamann.

„Etliche der damals aktiven Mitglieder erinnern sich, dass es für Hermans als Vorsitzendem immer wichtig war, die Gemeinschaft zu pflegen“, berichtet der heutige Vorsitzende aus den Gesprächen mit ehemaligen Wegbegleitern von Hermans. „Bei ihm stand die zwischenmenschliche Ebene wohl immer im Vordergrund. „Wir werden seine Impulse und seine Arbeit stets würdigen und die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen in seinem Sinne weiterführen“, erklärt Hamann abschließend.

Hermans hatte der SPD im März 2004 nach Meinungsverschiedenheiten um personelle Entscheidungen im Vorfeld der Kommunalwahl den Rücken gekehrt und dann als fraktionsloses Ratsmitglied die Freie Wählergemeinschaft gegründet. Bei der Wahl gelang es der FWG dann auch in den Rat einzuziehen.

Hermans verabschiedete sich zum 1. Dezember 2007 nach 18 Jahren kommunalpolitischer Arbeit in Ausschüssen und Rat aus der Politik. Er schloss seinen Bioladen „Buntspecht“, verkaufte das Haus und erwarb mit seiner Frau eine Wohnung in einem Warendorfer Alters-Wohnprojekt. Später siedelten beide nach Greven um. „Sie waren jemand, der sich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Wenn Sie sich gemeldet haben, tat man gut daran, auch zuzuhören“, würdigte der früherer Bürgermeister Ludger Banken Hermans Wirken bei dessen Abschied.