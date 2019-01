Am Donnerstagvormittag waren Anja Heix, Thorsten Floth, Guido Grospietsch und Mattias Schröder mit ihren Instrumenten zu Gast in der der Grundschule St. Agatha in Alverskirchen. Und das bereits zum dritten Mal.

Die Akteure entführten die aufmerksamen Mädchen und Jungen in „Die zauberhafte Welt des Herrn Alexander“. In die Rolle des Herrn Alexander schlüpfte der aus Fernsehen und Kino bekannte Schauspieler Frank Dukowski. Inhalt der Aufführung waren die abenteuerlichen Erlebnisse des im 19. Jahrhundert weltberühmten Zauberers Alexander Heimbürger aus Münster. Sein Künstlername war: „Herr Alexander“. Animiert von einem Zauberer auf einem Jahrmarkt, machte sich Herr Alexander auf den Weg nach Amerika, um schon auf dem Schiff die Passagiere mit seiner Zauberei in den Bann zu ziehen. Stolz erzählte der berühmte Illusionist von seinem Empfang beim amerikanischen Präsidenten und beim Kaiser Pedro von Brasilien.

Der aus dem TV und Kino bekannte Schauspieler Frank Dukowski schlüpfte in die Rolle des „Herrn Alexander“. Foto: Günther Wehmeyer

Mit Musik von Schumann, Debussy, Dvořák, Villa-Lobos und den Beatles drückte das Pindakaas-Quartett dem Spiel seinen musikalischen Stempel auf, mischte bei dem Stück aber auch schauspielerisch kräftig mit. Das temperamentvolle Auftreten des Protagonisten verlieh der Aufführung die kindgerechte Würze, so dass der Funke schnell zum Publikum übersprang.

Finanziell unterstützt wird das Kinder-Musik-Theater in den Schulen von der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost. „Wir möchten mit unseren Kinder-Programmen zum kulturellen Leben in den Grundschulen beitragen, ohne dass die Kinder in einen Bus steigen müssen“, erläutert Bariton-Saxophonist Matthias Schröder die Intention der Konzerte. „Wir waren schon in über 40 Schulen, aber die Grundschule in Alverskirchen ist unsere kleinste Spielstätte.“ Musiklehrerin Rita van Ijzerlooij kommentiert diese Anmerkung so: „Dann können wir ja besonders stolz darauf sein, dass Sie hier waren.“