Einladung zum königlichen Spiel

Sowohl dem Hobby- als auch dem Turnierspieler bietet das Schachspiel viele Möglichkeiten, es als Freizeitgestaltung zu nutzen. Außerdem sind die Grundregeln des Spiels leicht zu erlernen. Der Everswinkeler Schachclub „Zug um Zug“ veranstaltet nun am kommenden Sonntag, 27. Januar, von 14 bis 18 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ rund um das Schachspiel. Treffpunkt ist im Pfarrheim an der Nordstraße. Eingeladen sind alle interessierten Bürger der Vitus-Gemeinde – egal welchen Alters.

„Jeder Besucher kann sich über die für ihn wichtigen Aspekte des Schachspiels informieren; zum Beispiel über strittige Regelfragen, geeignetes Spielmaterial, Turnierschachbedingungen, Schachliteratur für Einsteiger und Fortgeschrittene und vieles mehr“, teilt der Schachclub mit. Es sind genügend Ansprechpartner da, die gern weitere Fragen beantworten. Natürlich kann auch in Ruhe eine Partie Schach gespielt werden. Der Schachclub hofft auf zahlreiche Besucher, die mal an diesem Tag hineinschnuppern.

In Armenien beispielsweise ist Schach seit acht Jahren Pflichtfach in den Grundschulen, nachdem das Projekt gründlich vorbereitet und dann umgesetz wurde. Zum Ende eines Schuljahres nehmen die Schüler dann an einer Grundschul-Olympiade teil. Rund 15 000 Schüler sind es dann insgesamt. Eine gewaltige Schach-Offensive. Aber auch in Deutschland spielt Schach schon an vielen Schulen eine Rolle. Seit den Herbstferien im vergangenen Jahr zählt Schach in Bremer Grundschulen zum Unterricht. Insgesamt rund 1 500 Kinder in 70 Klassen sind dabei und machen dieses Projekt zum bundesweit größten Pilotversuch. Die Initiative kam von einem Verein, der sich originär um die Lesekompetenz in Schulen bemüht. Die Bremer Bildungssenatorin machte dann den Weg für Schach als Teil des Unterrichts frei gemäß dem Motto, „Schach macht schlau“. An der Friedrich-Ebert-Realschule in Oberhausen gibt es seit dem Schuljahr 2016/17 zwei Schachklassen, in denen sich rund 60 Schüler mit dem Spiel beschäftigen. Mittlerweile nahmen zehn Lehrer, drei Schüler und eine Schulsozialarbeiterin an einer internen Fortbildung in Sachen Schach teil.