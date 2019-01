Stauraum im Überseecontainer

„Wir sind zu 85 Prozent voll, können aber jederzeit an Containern erweitern“, sagt Splettstößer. Beide AHA-CHefs verstehen sich perfekt. „Wir sind verschwägert und seit 35 Jahren im Kegelclub „De Roäsigen“.“ Aha. Ein Drittel des Geschäfts machen die Geschäftskunden aus, die Inventar oder Akten einlagern oder die vier Hallen am Kleikamp auch als vorübergehendes Lager nutzen, wenn kurzfristig größere Mengen untergebracht werden müssen. Vor 25 Jahren waren hier noch Hühnerställe für 16 000 Hühner.

„Wenn man unregelmäßig Lagerkapazitäten benötigt, ist das im eigenen Unternehmen für viele Betriebe häufig sehr unrentabel“, beschreibt Kröger die Vorteile des AHA-Lagers, das auch ein eigenes Archivierungssystem besitzt. Gerade auch weil gesetzliche oder betriebsinterne Aufbewahrungsfristen von den Unternehmen aber auch von Selbständigen (Stchwort Steuer) verlangen, Altakten bis zu zehn Jahre aufzubewahren. „Unsere Hallen haben auch den großen Vorteil, dass die Kunden direkt vor die jeweiligen Container vorfahren können“, ergänzt Splettstößer, der auch sportlich mit seinem Elektroscooter von Container zu Container fährt.

Mit dem Elektroscooter fährt Gerald Splettstößer durch die vier Hallen. Foto: Peter Sauer

Zwei Drittel der Aufträge kommen von Privatkunden. Etwa wenn jemand nach einer Wohnungsaufgabe für einen Job ins Ausland geht, oder bei einer Scheidung, beim Studienplatzwechsel, einer längeren Wohnungssuche oder bei einem Nachlass vorübergehend Möbel und Hausrat gut lagern will. Gut heißt im AHA-Lager richtig temperiert, trocken, abschließbar sowie vor Sonneneinstrahlung und mit neuester Sicherheitstechnik geschützt. „Wir kommen immer öfters ins Spiel“, sagt Gerald Splettstößer, „denn einen kompletten Hausstand kann man ja schließlich nicht mal eben bei Freunden oder Verwandten unterbringen“. Zumal man im AHA-Lager unbegrenzt seine Sachen deponieren kann.

Es wird monatsweise verlängert und auch so bezahlt. „Wie bei einer Miete“, ergänzt Kröger. Im Schnitt lagern die Sachen rund 1,5 Jahre bei ihnen. In Notfällen öffnet das AHA-Lager nach telefonischer Vereinbarung auch am Sonntag. „Wir wohnen nur zwei Minuten von den Hallen entfernt“, sagt Kröger.

Mit dem Gabelstapler verfrachtet Dietmar Kröger Güter palettenweise in die Container. Foto: Peter Sauer

Wenn man die beiden AHA-Lageristen durch die vier Hallen begleitet und zwischen den meterhoch aber nach System aufgetürmten Überseecontainern herläuft, fühlt man sich wie ein Zwerg in einer modernen Hafenstadt. Nicht von ungefähr. Das Unternehmen kauft die gebrauchten Container in Rotterdam ein. Obwohl diese schon auf großen Schiffen ein paar Mal die Welt umrundet haben sind sie, so garantiert Splettstößer, „dicht und sauber“. Chinesische Schriftzeichen und Plaketten aus USA und Korea zeigen die früheren Standorte der Container an.

Ein Container hat ein Fassungsvermögen von 33 Kubikmetern und eine Länge von rund sechs Metern und wird nicht mehr bewegt. Der Containerinhalt ist übrigens ganz normal über die Hausratversicherung versichert. Rund 450 Kunden zählt das Unternehmen bereits, sie kommen aus ganz Deutschland.