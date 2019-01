Erfolgreich gegen den Trend

„Wir im Vorstand sind sehr stolz darauf“, bilanzierte Club-Präsident Klaus Budde in der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend in der Everswinkeler Festhalle sichtlich zufrieden. Mit 69 Neuzugängen hat der Verein nun inzwischen 858 Mitglieder erreicht, die entweder „nur“ ihrem sportlichen Hobby frönen oder gar in einer der insgesamt 17 Mannschaften mit 88 Spielerinnen und Spielern die Wettkampf-Herausforderungen suchen und im vergangenen Jahr diverse Erfolge feiern konnten. Die detaillierteren Berichte der kommissarischen Spielführers Ingo Wißmann und der kommissarischen Jugendwartin Sita Schmeddinghoff unterstrichen die positive Entwicklung in sportlicher Hinsicht und im Hinblick auf die Nachwuchsarbeit.

„Der Platz ist das zentrale Element für das Wohlergehen des Clubs“, betonte der stellvertretende Präsident und Platzwart Jürgen Stiegler und sprach dem Greenkeeper-Team seinen Dank „für eine tolle Arbeit“ aus. Die Anlage sei inzwischen „Benchmark“ und ermögliche „absolutes Spitzengolf“. „Eine Deutsche Meisterschaft stemmen wir binnen kurzer Zeit aus dem Stand heraus“. Vier solcher Titelkämpfe wurden in Brückhausen schon ausgetragen, zuletzt kämpften im September die Mädchen AK14 und AK16 um Meisterehren. „Wir haben uns als Club mit diesen Turnieren extrem positiv weiterentwickelt“, so Stiegler. „Wir sind ganz weit vorne angekommen“ – und das mit überschaubaren Mitteln.

Natürlich forderte die „beispiellose Dürre“ laut Stiegler ihren Tribut. Löcher wuchsen nicht zu, es gab tiefe Erdrisse, das Wasser sackte bis auf zwei Meter Tiefe ab, neue Einsaaten gingen nicht an. Neben den Schäden gab‘s „enorm hohe Energiekosten“ für die Wasserpumpen. Die Hitzeschäden will man nun möglichst schnell beseitigen. „Wir wünschen uns ein ruhiges Pflegejahr“, so Stiegler mit Blick auf 2019.

Der Club-Haushalt bewegt sich knapp über der Millionengrenze. Unterm Strich blieb im vergangenen Jahr der höchste Überschuss seit Jahren, und die Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, zeigte Schatzmeister Björn Bauersfeld auf. „Es ist weiterhin gelungen, unseren Golfclub in finanzieller Hinsicht mehr als sicherzustellen.“ Angesichts steigender Mitgliederzahlen, Einnahmen und Greenfee-Erlöse sowie einer gesunden Wirtschaftslage zeigte sich Bauersfeld sehr zufrieden: „Zuwachs in einer Zeit, in der der gesamte deutsche Golfmarkt stagniert.“ In erster Reihe für die erfolgreiche Entwicklung mitverantwortlich ist Präsident Budde. Der Ehrenrat verlieh ihm, der sich für den Club „über alle Maßen verdient gemacht hat“, die goldene Ehrennadel.

Einen kleinen Wermutstropfen gab‘s dennoch: Mit Leonie Wulfers verliert der Verein seine wohl beste Golferin. Die aufstrebende junge Spielerin, die im vergangenen Jahr Siebte bei den Deutschen Meisterschaften der Mädchen in der AK 16 wurde, den Damen-Vereinstitel errang und ihr Handicap um sagenhafte 58 Prozent von 3,1 auf 1,3 verbesserte, wechselt zum Golfclub Falkenstein (Hamburg) in den Bundesliga-Kader. „Das ist eine so herausragende sportliche Chance – Du wirst Deinen Weg gehen“, kommentierte Budde in Richtung Wulfers.

Seinen Weg suchen wird auch der neue Gastronom des Clubhauses. Nach zuletzt „vielen Unzulänglichkeiten und Enttäuschungen im Bereich der Gastronomie“, wie es Präsident Budde formulierte, ruhen die Hoffnungen nun auf dem neuen Pächter Marian Szkodzinski. Der gelernte Koch führte elf Jahre lang die Gastronomie im Golfclub Telgte und sucht nun eine neue Herausforderung. Das Bestreben des Clubs sei es laut Budde, dass das Golf-Restaurant nicht nur für aktive Golfer, sondern für alle Freunde gepflegter Speisen eine Anlaufstelle werde. „Das vergangene Jahr war wirklich grausam – schlechter konnte es nicht sein.“