Zuhörer erleben spannende Zeitreise

Zunächst ergreift Gertrud Vornholz-Wickensack vom Vorstand des Kreisverbandes das Wort. Die Landfrau aus Ostbevern weist zunächst auf ein beachtliches Jubiläum hin. Vor 70 Jahren, genau gesagt 1948, hatten die Landfrauen sich im Verband zusammengeschlossen. Sie schickt ihre Zuhörer nun auf eine spannende Zeitreise. „Ende der 40er bis in die 50er-Jahre waren auf den Höfen viele Heimatvertriebene. Die Nahrungsmittel waren knapp und Tierhaltung damals viel mehr, als ein Hobby“, berichtet Vornholz-Wickensack und geht dann weiter in die Zeit. Damals seien die Landfrauen mit dem Bauernverband verbunden und auch davon abhängig gewesen.

Erst 1975 sei durch die kommunale Neuordnung der große Kreisverband Warendorf gegründet worden. Die Landfrauen wurden unabhängig und bekamen schließlich eigene Konten. „Was zu kontroversen Diskussionen führte“, bemerkt die Referentin kopfschüttelnd.

Heutzutage würden 50 Prozent der Landfrauen schon gar nicht mehr auf Höfen leben, seien aber dennoch Mitglieder, um den ländlichen Raum zu stärken, schildert Gertrud Vornholz-Wickensack und fügt an, unter anderem sei ihnen der Nahverkehr und der Ausbau des Internets besonders wichtig. Auch die Kommunikation, der Austausch werde groß geschrieben. Nach dem interessanten Vortrag berichtet Kassenführerin Marita Schlüter-Rolf von einer ausgewogenen finanziellen Lage im Verband.

Seit dem vergangenen Jahr ist Alexander Scherner Pastoralreferent in Magnus-St. Agatha. Er ist einer der wenigen Herren, die an diesem Abend anwesend sind. „Landfrauen sind mir bisher nicht über den Weg gelaufen, und das finde ich schon sehr erstaunlich“, sagt er lachend und gibt dann zu, er nutze die Versammlung, um zu gucken, welche Aktivitäten die Landfrauen das ganze Jahr so anbieten. Am Ende staunt er über die Vielzahl an Aktionen.

Teamsprecherin Rita Wellenkötter erzählt von den zahlreichen Veranstaltungen. So gibt es am 5. Februar eine Likörwerkstatt mit Hedwig Wiesendahl im Pfarrheim Everswinkel. Das scheint für viele der Damen ziemlich faszinierend zu sein, denn diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Auf eine andere Weise kreativ werden können die Landfrauen beim Frühlingsdekobasteln mit Naturmaterialien am 26. März. Bienenfreundinnen kommen am 22. Mai auf ihre Kosten. Dann laden die Landfrauen unter dem Motto „Faszination Bienenvolk“ zu einem Vortrag ein. Im Juni folgt dann die traditionelle Radtour.

Der Auftritt der A-cappela Gruppe „Die Pinguine aus Hoetmar“ rundet das Programm der Mitgliederversammlung des Landfrauenverbandes nach dem gemeinsamen Abendessen auf unterhaltsame Weise ab.