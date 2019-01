Individuelle Höchstleistungen

Was vor mehr als einem halben Jahr mit der Auswahl des Werkes und der Suche nach Verstärkung des Projektchores mit einzelnen Sängern begann, erlebte am Wochenende eine gefeierte Premiere. Am Ende des Schöpfungsoratoriums „…und dann war Licht“ hielt es am Samstagnachmittag in der Magnuskirche niemanden im Publikum mehr auf den Plätzen: Minutenlange stehende Ovationen, Jubel und Bravi-Rufe – das war der verdiente Erfolg für die hervorragende Leistung sämtlicher Beteiligten: Die Gesangssolisten Kerstin Arnemann (Prophet), Michael Arnemann (Erzähler), Nadine Becker, Pamela Wiefhoff und Jens Hagemann sowie des Projektchores, des Orchesters mit Mona Veit (Violine), Sabine Wiedemann (Violoncello), Elisabeth Kleene (Querflöte), Reinel Lindemann (Trompete) und Agnes Lindemann (Saxofon) sowie der Band mit Thomas Kraß (Klavier), Tristan Löhrs (Schlagzeug), Stefan Lichtenberg (E-Bass) und Christian Schmölzing (Gitarre). Unter der Leitung von Claudia Lawong und Thomas Kraß gelang ihnen allen zusammen eine herausragende Gemeinschaftsleistung, die mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Nach dem vormaligen Erfolg mit „Maria“ knüpften Lawong und Kraß und die Musiker mit „…und dann war Licht“ ein weiteres Oratorium aus der Feder des zeitgenössischen Essener Komponisten Thomas Gabriel mit Texten von Eugen Eckert an. Zu hören war kein seichter Sakro-Pop, sondern eine mitreißende Crossover-Rezeptur, bestehend aus zahlreichen musikalischen Zutaten, die nur ein hervorragender, moderner geistlicher Chor imstande sein kann umzusetzen.

Souverän und und sicher verlas der junge Lektor Immanuel Lawong vor jedem einzelnen des analog der biblischen Schöpfungsgeschichte in sieben Akte aufgeteilten Oratoriums die Verse des Alten Testamentes. In den jeweils anschließenden musikalischen Umsetzungen färbten nicht selten stilistische Reminiszenzen, so etwa ein Fughetto mit Stimmen des Erzählers, des Chores und des Propheten „Es sammle sich das Wasser...“, oder ein Frage-Antwortspiel des Propheten mit dem Chor in „Keine Erde ohne Himmel....“ die durchgängig groovigen Rhythmen ein.

Die Leiter des Projektes, Claudia Lawong und Thomas Kraß, durften sich am Ende über den verdienten großen Applaus freuen. Foto: Klaus Meyer

Kerstin und Michael Arnemann wuchsen in ihren Partien als Prophet und Erzähler geradezu über sich hinaus. Für Pamela Wiefhoff, Nadine Becker und Jens Hagemann war „...und dann war Licht“ zugleich eine Premiere als Solosänger(in), wie Thomas Kraß in seiner Danksagung bemerkte: Eine Premiere nach Maß war das ohne jede Frage!

Die überragende Leistung von Claudia Lawong und Thomas Kraß bestand darin, ganz genau um die Stärken und Schwächen jeden einzelnen Mitwirkenden zu wissen, und – von der Auswahl des Werkes angefangen – die Mitwirkenden zu individuellen Höchstleistungen anzuleiten. Bravissimi!