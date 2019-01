Katholikentag war ein Highlight

Zunächst begrüßte die Teamsprecherin Margret Lamenta die Frauen und ganz besonders Pater Thomas, der die erkrankte Nicole Menzel als geistliche Leitung vertrat. Er bedankte sich in seiner Antwort für die vielfältigen Aktivitäten der KFD und hob, auch namens seines Bischofs, die Unterstützung seines Heimatbistums in Indien hervor.

Danach stärkten sich die Anwesenden zunächst mit einem Frühstück, ehe die Jahreshauptversammlung ihren Lauf nahm. Nachdem der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht worden war, richtete Margret Lamenta ihren Dank an zwei kürzlich aus dem Team ausgeschiedene Frauen. Reinhilde Rolf, ehemals eine der beiden Bezirkshelferinnen, und Maria Hummert, zuvor neben anderen verantwortlich für den Bereich Bewirtung, erhielten viel Beifall sowie Präsente als Anerkennung für ihr Engagement.

Annette Unterbusch und Margarete Wernsmann riefen anschließend das vergangene Jahr noch einmal kurz in Text und Bild in Erinnerung. Sie bezeichneten den Katholikentag in Münster mit seinem Motto „Suche Frieden“ als das Highlight der vergangenen zwölf Monate. Besondere Erwähnung fanden im weiteren Rückblick von Margret Lamenta die erfreulichen Einnahmen aus der Kleiderkammer, mit denen diverse soziale Projekte im In- und Ausland unterstützt werden konnten, und das mittlerweile auslaufende Projekt „Stifte machen Mädchen stark!“

Rund 60 Frauen waren der Einladung zur KFD-Jahresversammlung im Gasthof Arning am Sonntagmorgen gefolgt. Foto: Susanne Müller

Das KFD-Jahresthema 2018 „Frieden suchen – Freundinnen sein“ wurde auch in einem Kreativ-Workshop, ausgehend von einer veritablen „Stoff“-Sammlung, umgesetzt und soll bis Ende März dieses Jahres vorläufig abgeschlossen werden. Textilien oder Utensilien für das angestrebte Kunstwerk „Ode an meine Freundin“ können noch bis einschließlich 29. März im Geschäft „Schneiderei und mehr“ an der Vitusstraße bei Gabriele Hyss abgegeben werden.

Mit dem folgenden Kassenbericht durch Veronika Seibert folgten die notwendigen Regularien einer Jahreshauptversammlung. Die beiden Kassenprüferinnen Dagmar Zepke und Elisabeth Schlüter bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung und baten die Versammlung um Entlastung des Vorstandes, was einstimmig und ohne Enthaltungen erfolgte. Da sich Dagmar Zepke als Kassenprüferin nicht wieder zur Verfügung stellte, erklärte sich Maria Kunhenn bereit, diese Funktion in diesem Jahr auszuüben und wurde ohne Gegenstimmen bestätigt.

Im weiteren Verlauf übernahm die Teamsprecherin der KFD Alverskirchen, Rita Stalbold, dann das Amt der Wahlleiterin. Alle sieben Bewerberinnen wurden im ersten Wahlgang gewählt, so dass die erhoffte Zahl von zehn Team-Mitgliedern plus geistliche Leitung wie vom Team gewünscht erreicht wurde.

Keine Rückschau auf 2018 ohne auch einen Ausblick auf 2019: Margret Lamenta konnte nur eine kleine Auswahl der insgesamt etwa 50 geplanten Veranstaltungen in Kurzform vorstellen. Sie nannte zum Beispiel den gemeinsamen Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen, das Frauen-Frühstück zum Thema „Schwiegertöchter, Schwiegersöhne“, den „Blick hinter die Kulissen des Theaters Münster“, die Mehrtagesfahrt nach Wangerooge. Mit ihrem Vortrag des Textes „Bleibende Zeichen“ und dem traditionellen gemeinschaftlichen Singen des KFD-Liedes „Lasst uns miteinander gehen“ klang die Veranstaltung schließlich aus.