Neuaufstellung mit Nachspiel

Everswinkel -

Mit der geplanten Neuaufstellung hat es dann letztendlich doch noch nicht ganz geklappt. Nach einigen turbulenten Monaten mit den Rücktritten zweier Vorstandsmitglieder und verbalen Auseinandersetzungen auf der Führungsebene sind die Everswinkeler Grünen am Montagabend zu ihrer ersten Mitgliederversammlung „danach“ im Gasthof Arning zusammengekommen. Vom Ziel, den Vorstand per Neuwahl – oder besser: per Nachwahl – wieder zu komplettieren, musste sich der Ortsverband allerdings wieder verabschieden.