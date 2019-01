Faszination und Gefahren

Zusammen mit den Medienscouts der Schule, Marie Schneyer und Mats Jüttner , sowie der Referentin vom Jugendamt des Kreises Warendorf, Rita Niemerg, konnten sich interessierte Eltern über das Thema „Faszination Smartphone, WhatsApp und Co.“ informieren. Anja Epping, Medien-Beratungslehrerin an der Verbundschule, führte alle Anwesenden durch den Abend. „Das Internet ist für die Schülerinnen und Schüler der Verbundschule kein Neuland mehr. Die digitalen Medien haben bei uns allen einen großen Raum eingenommen, und ohne digitale Technik ist unser Arbeitsleben nicht mehr möglich. Darauf haben nicht nur wir als Schule zu reagieren.“

Im Vorfeld berichteten die Medienscouts über ihre Arbeit in der Verbundschule. Sie zeigten sich auch im Verlauf des Vortrags von Rita Niemerg als kompetente Ansprechpartner für die Schüler. Sie gaben als Sidekicks weiterführende Ausführungen zum Thema Influencer und Medienkonsum. Sie bereiten ihre Mitschüler auch in technischen Fragen zum Thema Smartphone-Einstellungen vor.

Niemerg informierte die Eltern auf vielfältige Weise zu den aktuellen Smartphone-Trends. Die Bandbreite bei deren Nutzung reiche bei Kindern von der Musik-App bis hin zum Instant-Messaging-Dienst. Thematisiert wurden dabei die unterschiedlichsten Gefährdungsaspekte, beispielsweise wann eine App Zugriff auf private Smartphone-Daten hat, wie Kinder auf altersunangemessene Inhalte im Internet stoßen oder Kostenfallen durch In-App-Käufe entstehen. Nachfragen zu Kindersicherungen für das Surfen im Internet, Empfehlungen zu Medienzeiten und zu Regeln im zum Smartphone-Konsum beantwortete sie.

„Doch wie gehen wir mit dem Thema Online-Spiele um? Bei uns zu Hause heißt es immer wieder, die anderen dürfen dieses oder jenes Online-Spiel auch spielen?“, stellte eine Mutter als Frage. Dazu hatte die Referentin einen guten Rat. Sie wies auf die Möglichkeit des „Elterntalks“ des Kreises Warendorf hin, bei dem sich Mütter und Väter über Themen wie Smartphone-Konsum oder Fernseh-Gewohnheiten austauschen können. Dazu werden Moderatorinnen eingeladen. Dabei treffen sich die Eltern in lockerer Runde, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Der Moderator oder die Moderatorin sind in der Medienerziehung quasi Experten in eigener Sache. „Der Elterntalk ist wie eine medienpädagogische Tupper-Party.“ Niemerg hob hervor, dass sich viele Eltern mit Migrationshintergrund an dem Projekt beteiligen würden. Moderatorinnen könnten auch mit verschiedenem sprachlichen Background angefordert werden, führte sie weiter aus. Zum Schluss konnten sich die Eltern noch in Gesprächen über die sozialen Medien austauschen und sich am Thementisch mit Info-Flyern zum Thema versorgen.