Landesweit im Schaufenster

Zwölf ausgewählte Projekte gehen ins Rennen um drei Preise, mit denen vorbildliche Vorhaben unter dem Thema „Engagement und Digitalisierung – neue Potenziale nutzen“ gewürdigt und mit jeweils 2 000 Euro belohnt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unsere App gegen 90 Mitbewerber durchsetzen konnte und nun als eines von zwölf ,Engagements des Monats‘ näher vorgestellt wird“, zeigt sich BTA-Sprecher Peter Kretschmer sehr erfreut. In jedem Monat wird auf dem Online-Portal www.engagiert-in-nrw.de ein Projekt detailliert „ins Schaufenster“ gestellt. Den Anfang macht jetzt im Januar das Projekt „Digitalisierung gestalten und erleben“ des Vereins Wesseling Digital e.V. aus Wesseling. Die Präsentation des BTA-Projekts „Everswinkel App“ auf jener Plattform ist laut Zeitplan für November vorgesehen. Die drei Preise werden durch einen Jury-Preis, ein Online-Voting und einen Sonderpreis der NRW-Stiftung ermittelt. Kretschmer hofft auf eine entsprechende Unterstützung der Bürger im Rahmen des Online-Votings für den Publikumspreis.

Die Ausschreibung für die Preisrunde 2019 flatterte im Juli vergangenen Jahres auf den Tisch. Aufgerufen waren gemeinnützige Vereine, Bürgerinitiativen, Stiftungen, gGmbH‘s und Öffentliche Einrichtungen des Landes. Vorgeschlagene Projekte sollten langfristig angelegt sein und schon seit mindestens einem Jahr bestehen. „Das Projekt soll sich durch eine besondere Intensität des freiwilligen Engagements auszeichnen und innovative Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen bieten, die auch auf andere übertragbar sind. Das Projekt soll lokal mit weiteren Akteuren vernetzt sein und digitale Angebote machen“, teilte der Städte- und Gemeindebund NRW seinerzeit in einem Schnellbrief an die Kommunen mit.

Der Gesamtvorstand des BTA entschied sich für die Teilnahme, füllte das Onlineformular aus und hoffte auf ein positives Echo. Im Dezember gab‘s Post von Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt NRW. Inhalt: Die Vorentscheidung sei gefallen, das BTA-Projekt unter den zwölf Nominierten. Die Teilnehmer würden mit ihrem Engagement beweisen, „dass es vor Ort bereits zahlreiche gute Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen gibt. Ihr Einsatz ist für unsere Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt von unschätzbarem Wert.“

Das BTA hatte damals zunächst für sich selbst eine App für Alverskirchen geplant, seine Ambitionen dann aber zurückgestellt hatte, um mit Everswinkel im Zuge des Marketing-Konzeptes gemeinsame Sache zu machen. Kurz vor Weihnachten 2014 war es dann soweit: Die App ging in den App-Store. Rund 70 Gewerbetreibende und rund 30 Vereine waren gleich zu Beginn dabei. Das Programm ging gleich richtig „app“: Mehr als 1500 Downloads aufs Smartphone schon im ersten Jahr. Aktuell ist die Everswinkel-App bereits auf rund 3 820 Endgeräten installiert. Laut Statistik gab es jetzt im Januar fast 5 300 Zugriffe auf die App.

Die Preisverleihung des Engagementspreises NRW 2019 erfolgt am 10. Dezember. Zuvor wird durch eine beauftragte Werbeagentur eine optisch ansprechende Broschüre mit allen zwölf Teilnahme-Projekten erstellt. Im Frühjahr wird der Agentur-Chef für einige Stunden in die Gemeinde kommen, um Fotos zu machen. „Erste Überlegungen, welche Storys dokumentiert werden sollen, gibt es ebenfalls schon“, so Kretschmer.