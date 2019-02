Reges Interesse am königlichen Spiel

Schwerpunkte bei den Informationen waren strittige Regelfragen, der Spielbetrieb in den Schach-Ligen, Mannschaftsaufstellungen, Bedenkzeit beim Turnierschach und weitere Details.

Dabei beeindruckte das Spielen mit einer Schach-Uhr vor allem die jüngeren Besucher. Ein Schach-Quiz für Kinder und Erwachsene (Schachaufgaben zum Mattsetzen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad) fand regen Zuspruch. Aus den richtigen Lösungen wurde jeweils ein Preis verlost. Bei den Kindern gewann Matthias Voß ein Schach-Buch für Kinder. Rainer Zywietz gewannt bei den Erwachsenen einen Buchpreis. Neben der geistigen Beschäftigung mit dem „königlichen Spiel“ war auch fürs leibliche Wohl gesorgt.

Die 1. Mannschaft des Schachclubs gewann in der Kreisliga überraschend hoch mit 5:1 gegen Olfen und liegt nun auf dem 2. Tabellenplatz mit Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksklasse. In der Kreisklasse feierte die 2. Mannschaft trotz Unterzahl in Billerbeck den ersten Saison-Sieg und fand Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle.

Der Schachclub lädt alle interessierten Vitus-Bürger ein, den Spielabend donnerstags ab 19.30 Uhr im Gasthof Arning zu besuchen. Auch Hobbyspieler oder Anfänger, die die Regeln des Schachspiels erlernen wollen, sind willkommen. Spieler jeder Spielstärke finden hier Spielpartner und können auf Dauer auch in den Mannschaften spielen.