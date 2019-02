Lachtherapie ohne Rezept

Daher wird in der Festhalle am 16. Februar wieder eine famose Mischung aus internationaler Comedy, spitzen Bütt-Reden und ausreichend Dorf-Humor präsentiert, um das Immunsystem der närrischen Gäste bestens auf die tollen Tage im Straßenkarneval vorzubereiten. Die spaßigen Beiträge sind neben dem Tanz und der Live-Musik die wahren Zugpferde im Karneval .

Und der Begriff „Zugpferde“ trifft auf eine Gruppe an Karnevalskünstlern – den „Günter-Glose-Zug“ – ganz besonders zu. Haben sie mit einem Sieg im Tauziehen gegen die Ehrengarde am Schützenfestmontag schon besondere Zugkraft bewiesen, um sich fortan Ehren-Günter-Glose-Zug zu nennen, so werden sie nun auch mit ebensolcher Zugkraft erstmals im Everswinkel Karneval mitmischen, um das Dorfgeschehen mit eigenem Beitrag aufs Korn zu nehmen.

Neben dem lokalen Humor ist in diesem Jahr auch wieder Comedy der Extraklasse zu Gast. Mit Johnny Armstrong tritt im Everswinkeler Karneval erneut ein gebürtiger aber deutschsprachiger Brite auf, der den schwarzen britischen Humor geschickt mit den Eigenarten der Deutschen mischt und den Gästen einen Spiegel vorhält. „Mit hoher Pointendichte und gehöriger Portion Selbstironie schreckt Johnny Armstrong aber auch nicht davor zurück, sein eigenes Leben und sich zu verhöhnen. Man könnte meinen, er habe den Humor Monty Pythons verinnerlicht und zur Perfektion geführt“, verspricht der Elferrat reichlich Spaß.

Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, ist eingeladen, sich bei Niklas Rutsch ( ✆ 0178/3 49 76 33) Tickets für die humoristische und dadurch sicherlich auch gesunde Karnevalssitzung zu bestellen.