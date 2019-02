Eine große närrische Familie

Karneval in Alverskirchen: Vorverkauf und Anmeldung ab heute

Alverskirchen -

Gemeinsam lachen, feiern und schunkeln: Schon seit Jahren hat sich der Alverskirchener Karneval, der von der DJK Rot-Weiß Alverskirchen, der KFD St. Agatha sowie der Seniorengemeinschaft St. Agatha organisiert und veranstaltet wird, bei den Jecken aus Alverskirchen und Umgebung einen Namen gemacht. Unter dem Thema „We are Family“ wird am 1. März in der karnevalistisch geschmückten Turnhalle gefeiert.