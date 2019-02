Mit einer Diashow wurde der Jahresbericht der Schriftführer humorvoll unterstützt und sie ließen so das Jahr 2018 noch einmal Revue passieren. „Die Landjugend blickt auf ein tolles Jahr zurück, dass vor allem durch sportliche Aktivitäten wie unserem eigenen Fußballturnier , dem Fußballturnier vom Bezirk und Sportabenden aber auch durch Aktionen wie Kartfahren oder der äußerst beliebten X-Mas Party den Mitgliedern in Erinnerung bleiben wird“, lautet das Fazit.

Weiter ging es mit dem Hauptpunkt der Versammlung, den Vorstandswahlen. Da sich Felix Schulze Zurmussen nach fünf Jahren geleisteter Vorstandsarbeit dazu entschlossen hatte, sein Amt abzugeben, stand dieser Posten als erstes zur Wahl. Andre Markfort übernimmt seinen Platz des Vorsitzenden und leitet nun mit der in ihrem Amt bestätigten Lisa Tresp die Landjugend.

Auch die Ämter der Vize- Vorsitzenden wurden gewählt, da Jannik Krause sich nach drei Jahren und Lisa Buntenkötter sich nach vier Jahren Vorstandsarbeit zurückzogen. Neu gewählt wurden Christopher Webbeler und Kim-Sophie Lindart. Nach drei Jahren als Kassierer Team tätig waren Arno Schulze-Tertilt und Max Joachimsmeier, doch auch Max Joachimsmeier verließ den Vorstand. Arno Schulze-Tertilt wurde in seinem Amt bestätigt und als Kassiererin wurde Anne Schulze-Terharn gewählt. Auch Alexandra Lindart entschied sich nach vier Jahren ihr Amt niederzulegen. Als Schriftführer fungieren nun Marvin Stetzkamp und Lina Drees. Da die Sportwarte Christopher Webbeler und Kim-Sophie Lindart in den 2. Vorsitz rückten, standen beide Positionen zur Wahl. Lucas Biermann und Mareen Buntenkötter wurden einstimmig als Sportwarte bestimmt.

Als letztes standen die Wahlen der Beisitzerposten auf dem Programm, dies war wieder ein Kopf an Kopf rennen, doch durchsetzen konnten sich Tobias Wessel-Terharn, Elisa Hartmann und Robin Roling. Zu den Kassenprüfern wurden Marcel Schulze-Terharn und Jan Wessel-Terharn ernannt.

Anschließend bedankten sich Lisa Tresp und Kim-Sophie Lindart bei den ehemaligen Vorstandsmitgliedern, für ihre tatkräftige Unterstützung und übergaben jedem noch ein kleines Dankeschön. Besonderen Dank sprachen sie auch an Heinrich Hagedorn ihren Präses aus, der den Vorstand mit viel Elan und guten Ideen unterstützt und auch an Bernd Henrichs der die Vorstandsarbeit an vielen Punkten um einiges erleichtert.

Um potenzielle Neumitglieder über die Gemeinschaft und deren Aktivitäten zu informieren, lädt die KLJB am 7. März zu einem Info-Abend um 19.30 Uhr ins Pfarrheim ein. Am 9. März findet die Neuaufnahme in der Messe um 18 Uhr in der St. Magnus Kirche statt.