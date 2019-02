Everswinkel -

„Um 14.11 wird es wieder heißen: der 44. Everswinkeler Straßenkarneval kann losgehen!“ Marcel Veltmann freut sich schon auf den diesjährigen Karnevalssonntag am 3. März. Der Vorsitzende der Everswinkeler Karnevalsgesellschaft (EKG) begrüßte am Montag zahlreiche potenzielle Teilnehmer am Karnevalsumzug zur Informationsveranstaltung der Wagenbauer.