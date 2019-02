Wagen-Papiere für die närrische Tour

Alle teilnehmenden Gruppen, die derzeit keine gültige TÜV-Bescheinigung für ihren Wagen haben, können diese dort nach erfolgreicher Abnahme erwerben. Die TÜV-Bescheinigung ist seit einigen Jahren Pflicht für alle Karnevalswagen. Sie ist – wenn es keine statische Veränderung gibt – drei Jahre gültig. Damit es zu keinen langen Wartezeiten kommt, wird empfohlen, sich vorher bei Zugkommandant Jürgen Gausebeck ( ✆ 0151/17 84 83 51 oder per Mail an: ekg-everswinkel@gmx.de) anzumelden.

Diese TÜV-Abnahme ist für die Everswinkeler Karnevalsgesellschaft „Fünfte Jahreszeit“ e.V. (EKG) nur ein Termin von vielen in der Karnevalszeit. Seitdem die EKG 1999 gegründet wurde, bestimmt eben die „Fünfte Jahreszeit“ das lebendige Vereinsleben. Die jährliche Sessions-Eröffnung, der große Karnevalsumzug durch die Gemeinde sowie das abschließende Fischessen am Veilchen-Dienstag gehören mit zu den Höhepunkten des Vereins und werden von der EKG selbst organisiert und durchgeführt.

Aber nicht nur auf ihren eigenen Veranstaltungen, sondern auch bei den Karnevalssitzungen der anderen Gesellschaften im Ort sowie an Weiberfastnacht bei den Möhnen sind die „Blaujacken“ zu finden. Die EKG pflegt das Brauchtum und die Begeisterung des Karnevals in Everswinkel. Aus diesem Grund besucht sie an Weiberfastnacht zusammen mit anderen Karnevalsgesellschaften die Kindergärten und unterstützt aktiv den Seniorenkarneval.

Derzeit besteht die EKG aus rund 65 passiven und zehn aktiven Mitgliedern. Letztere bilden den Vorstand des Vereins. Dazu gehören Präsident Marcel Veltmann, der 2. Vorsitzende Benedikt Beuck, Kassierer Christoph Weiß, Zugkommandant Jürgen Gausebeck und die Beisitzer Sandra Wiggelinghoff, Iris Schöfbeck, Dirk Vorsthovel, Jochen Cremann, Bernd Henrichs und Wrzesinski Ole. Wer Fragen zu einer Mitgliedschaft hat oder Interesse, aktiv im Verein tätig zu werden, kann sich direkt an die EKG auf der Homepage (ekg-fuenftejahreszeit.de), per Email (ekg-everswinkel@gmx.de) oder direkt an die Vorstandsmitglieder wenden. „Einen großen Dank möchten wir den passiven Mitgliedern und Sponsoren für ihre Mitarbeit und Unterstützung aussprechen. Allein durch sie ist es möglich, das größte gesellschaftliche Fest in Everswinkel auf die Beine zu stellen“, so der EKG-Vorstand.