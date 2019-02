Aus diesem Grund hält der Elferrat zwei wichtige Tipps für die feierfreudigen Karnevalisten bereit: „Einerseits sollten die Gäste in der Abendplanung die Einlasszeit von 18.30 Uhr berücksichtigen und pünktlich erscheinen.“ Den genauen Grund hierfür erklärt der Hallenchef Johannes Peveling. „Wir sehen speziell einen Engpass im Garderobenbereich, wenn die Gäste erst kurz vor Programmstart kommen. Wir wollen natürlich gewährleisten, dass jeder Jeck in seinem Kostüm und nicht in Winterjacke den Programmstart begleiten kann.”

Andererseits hat der Elferrat für die Närrinnen und Narren einen Tipp parat, die dieses Jahr im Kartenvorverkauf für die Parade leer ausgegangen sind. Ab 22.45 Uhr steht weiteren Gästen an der Abendkasse die Tür zur After-Show-Party offen. „Und die genießt mittlerweile Kultstatus durch die Garanten für eine unvergessliche Nacht“, betont der Elferrat und verweist dabei auf die Freunde der Partyband „2night“, die einheizen werden.