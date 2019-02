Everswinkel -

„Ein Gläschen in Ehren, kann niemand verwehren“ – dieser Losung folgten und der Einladung des Landfrauenverbandes folgten jüngst 14 Frauen und nahmen an einer Likör-Werkstatt teil. Aufgrund des großen Interesses fand am Donnerstag noch ein weiterer Abend statt.