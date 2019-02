Everswinkel sucht das Dreigestirn

Gerade hatte das Präsidentenduo Christian Meierhoff und Alexander Schlüter Bernd Henrichs die Ehrensenatormütze verliehen, da zog schon der Elferrat in Begleitung des Blasorchesters Everswinkel in die Festhalle ein.

Es folgte der Auftritt der „Tanzsterne“, die von Anna Glatzel und Franziska Ruch trainiert werden. Die elf Mädchen sind nicht nur die jüngste Formation im Everswinkler Karneval , sondern hatten sichtlich Spaß am Tanz. Extra aus dem Emsland angereist war „Ludger der Lustige“. Man merkte Ludger deutlich an, dass er mit Spaß in die Bütt steigt.

Was wäre der Karneval im Vitusdorf eigentlich ohne die Blau-Weißen Funken unter der Leitung von Sandra Altefrohne und Johanna Becker sowie der von Lisa Tresp trainierten Präsidentengarde mit ihrem Tanzpaar Fritzi Perdun und Christian Schlüter? Beide Gruppen sind schlichtweg nicht mehr wegzudenken und durften erst nach lauten Zugabe-Rufen die Bühne verlassen.

Johnny Armstrong war es vorbehalten, die Lachmuskeln der Karnevalisten zu strapazieren. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie und schrägstem britischen Humor gab der Wahl-Berliner zum Besten, mit welchen Schwierigkeiten er nach seiner Flucht von der Insel zu kämpfen hatte: „Ich habe in Neukölln einen Sprachkurs gemacht. Jetzt kann ich fließend türkisch.“ Aber auch bei den Berichten von Erlebnissen in der Imbissbude oder beim Arzt, blieb kein Auge trocken: „Beim Arzt habe ich erfahren, dass ich ein schlechter Liebhaber bin. Das war erst im Wartezimmer.“

Bevor es in die Programmpause ging, wurde unter anderem Schützenkönig Josef Beuck und Pfarrer Thomas der Sessionsorden verliehen.

Einer der Höhepunkt des Abends war der Auftritt des „Günter Glose Zugs“. Die Spezialeinheit des heimischen Karnevals begab sich auf die Suche nach einem neuen Kolping-Karnevalsprinzen, Schützenkönig für Alverskirchen, Bürgermeister, Pastor und Nachfolger von Vereinswirt Heiner Arning. Dieter, Bruce und Sylvie waren vor allem von der Idee angetan, dass Prinz Dr. Barthold Deiters, Spargelkönigin Jan Thiemann und Eber Norman Rengers im nächsten Jahr das erste Dreigestirn bilden. Aber auch für Pastor Michael Eckel gab es grünes Licht.

Weiter ging es mit dem Auftritt der extra aus dem Rheinland angereisten KG „Für uns Pänz“ Seelscheid. Die jungen Damen und Herren brannten auf der Bühne ein Tanzfeuerwerk ab, wirbelten teilweise durch die Luft und zeigten eindrucksvolle Hebefiguren. „So was hat Everswinkel noch nicht gesehen“, sagte Präsident Alexander Schlüter völlig zu Recht. Es gab eine zweifache Zugabe und Standing Ovations.

Die Schlusspunkte im Programm setzten die Blau Weißen Funken mit ihrem Feuerwehr-Schautanz sowie das BOE. Bürgermeister Sebastian Seidel gab den Vorsänger und brachte die Stimmung mit Karnevalshits wie „Für die Ewigkeit“ oder „Leve Marie“ endgültig zum Sieden.

Es war der Startschuss für eine lange Partynacht. Für die passende Musik auf der Tanzfläche sorgte die Band „2nights“.