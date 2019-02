Die „Tankstelle“ für Radfreunde

Inzwischen ist die Ladestation aufgestellt und installiert. „Hier steht die Ladesäule genau richtig: Das Vitus-Bad ist ein beliebtes Ausflugsziel, das durch die neue Ladestation nun noch weiter an Attraktivität gewinnt“, freute sich Bürgermeister Seidel . „Wir möchten die Menschen in unserer Region für die klimafreundliche Art der Fortbewegung mit dem E-Bike begeistern, und dazu gehört vor allem die Bereitstellung eines flächendeckenden Ladenetzes, damit keinem Radler der Strom ausgeht“, ergänzte Rickhoff .

Die neue Ladesäule steht jedem Besucher des Bades kostenfrei zur Verfügung. Sie ist neben den E-Bike-Ladesäulen in der Vitusstraße und an der Gaststätte Diepenbrock die dritte öffentlich zugängliche Lademöglichkeit, die innogy in der Gemeinde ermöglicht hat.

Elektrofahrräder sind ein wichtiger Teil der Mobilität von heute und morgen. Rein äußerlich sind sie von einem normalen Fahrrad kaum zu unterscheiden. Erst der Akku, der hinzugeschaltet werden kann, verrät das Plus an Technik. Längere Touren und Steigungen werden so dank „eingebautem Rückenwind“ zum Kinderspiel, heit es in der Pressemeldung von Gemeinde und innogy. Und im Stadtverkehr bringen E-Bikes sogar eine echte Zeitersparnis, denn Staus und die lange Parkplatzsuche entfallen. Durch die Bereitstellung von E-Bike-Ladesäulen in vielen Kommunen unterstütze innogy alle, die etwas für die Umwelt tun möchten und vom Auto auf das E-Bike umsteigen.

