Dem Bürgermeister platzt der Kragen

„Mittlerweile ist es schon die vierte Abfuhr, die nicht reibungslos funktioniert. Hinzu kommt, dass jedes Mal auch die genannten Nachfuhren nicht zufriedenstellend abliefen“, zeigen sich Bürgermeister Sebastian Seidel und die Verwaltung verärgert.

Zeit, dass die Daumenschrauben angezogen werden, findet Seidel. „Für anfängliche Schwierigkeiten hat jeder Verständnis. Aber wieso es beim vierten Versuch noch immer nicht klappt, kann ich nicht nachvollziehen“, macht er seinem Ärger Luft. Am Folgetag der turnusmäßigen Abfuhr habe das Telefon im Rathaus bisher jedes Mal nicht stillgestanden, weil wieder nicht geleerte Gelbe Tonnen gemeldet worden seien. „Ich habe es satt, dass die Gemeindeverwaltung den Sündenbock für Firma Tönsmeier geben soll“, so Seidel.

Aus diesem Grunde hat die Gemeinde dem Unternehmen Bellandvision, welches den Entsorger Tönsmeier mit der Abfuhr beauftragt hat, nun eine Frist für die Nachfuhr bis zu diesem Mittwoch gesetzt. Sollten dann Gelbe Tonnen im Außenbereich noch nicht abgefahren sein, werde über die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises ein Drittunternehmen mit der Nachfuhr beauftragt. Die Kosten würden dann Bellandvision in Rechnung gestellt.

Die Bewohner im Außenbereich, deren Gelbe Tonnen noch nicht geleert worden seien, werden gebeten, dies an den Abfallberater der Gemeinde, Ingo Wißmann ( ✆ 8 82 07) zu melden. Ebenso bittet die Gemeindeverwaltung darum, dass die noch nicht geleerten Gelben Tonnen weiterhin stehen bleiben, um eine erforderliche Nachfuhr im Wege der Ersatzvornahme sicherzustellen.

In Telgte hatte die Stadtverwaltung dem Unternehmen vor drei Wochen ein ähnliches Ultimatum gestellt und dann die verbliebenen Gelben Säcke durch Bauhof-Mitarbeiter einsammeln und nach Ennigerloh bringen lassen. Den Aufwand dafür will die Stadt dem Unternehmen in Rechnung stellen.