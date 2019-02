Spannende Tage in Aachen

Und das nicht ohne Grund: Schließlich verbrachten die Messdienerinnen und Messdiener ihre Wochenendfahrt in diesem Jahr in der Kaiser- und Karlsstadt Aachen. Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Jugendherberge waren alle Teilnehmer am Freitag zu einem bunten Spiel-, Spaß- und Wett-Abend in den Gruppenraum eingeladen. „ Thomas Gottschalk “ führte mit seinen Gästen „Bastian Schweinsteiger“, Youtuberin „Bianca „Bibi“ Claßen“, „Donald Trump“, „Marge Simpson“, „Daniela Katzenberger“ und Harry-Potter-Star „Hermine Granger“ durch viele lustige Gruppen- und Mannschaftsspiele. Mit einem Abendimpuls, bei dem die Aktualität der Zehn Gebote, die Moses einst auf dem Berg Sinai empfangen hat, thematisiert wurde, endete für alle Teilnehmer der offizielle erste Tag der Messdienerfahrt.

Nach Morgenimpuls und Frühstück machte sich die Gruppe am folgenden Tag auf, um die Aachener Innenstadt zu erkunden. Dazu zählte auch das Centre Charlemagne, das neue Stadtmuseum Aachens. Hier konnten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen anschaulich die bedeutendsten Aachener Figuren, Ereignisse und Geschichten kennenlernen. Besonders die „Siedlung an den heißen Quellen“ und das römische Aachen, aber auch die Krönungen sowie die aktuelle Bedeutung Aachens für die Europäische Union wurden dabei in den Blick genommen. Die Wechselausstellung „Karneval in Aachen und Umgebung“ mit ihrer Selfie-Ecke erfreute die kleinen und großen Alverskirchener Narren.

Nach einer ausgiebigen Stadterkundung in Kleingruppen stand am Nachmittag eine Führung durch den Aachener Dom auf dem Programm. Der Dom mit seinem karolingischen Kernbau, der seit 1978 Weltkulturerbe der UNESCO ist, beeindruckte die Messdiener sehr, heißt es in dem Bericht der Gruppe. Besonders groß war das Interesse an den wunderschönen Decken- und Wandmalereien, dem Marienschrein sowie an dem Thron Karls des Großen.

Abends ging es nach Abendessen in der Jugendherberge noch einmal mit dem Bus in die Innenstadt. Der Kinofilm „Plötzlich Familie“ stand auf dem Programm, ehe für alle – eingeläutet durch einen Abendimpuls mit Elementen aus der Erzählung „Der kleine Prinz“ - die Nachtruhe einkehrte. Am nächsten Tag feierte die Messdienergemeinschaft zum Abschluss in der nahe gelegenen St.-Gregorius-Kirche die sonntägliche Eucharistiefeier, bei der der Aachener Pfarrer die Wichtigkeit und Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement hervorhob und die Alverskirchener Ministranten ermutigte, weiterhin den wichtigen Ministrantendienst für sich und für andere in der Gemeinde zu tun.

Die ersten Überlegungen für ein Ziel für die nächste Wochenendfahrt der Messdienergemeinschaft wurden bereits auf der Hin- und Rückfahrt im Bus vorgenommen. Alle Messdienerinnen und Messdiener dürfen schon jetzt gespannt sein. Der Termin steht natürlich schon: Auch im Jahr 2020 ist wieder das Halbjahreszeugnis-Wochenende (31. Januar bis 2. Februar 2020) fest einzuplanen.