König nun an der Spitze

Vor den Wahlen berichtete der Vorstand im gut gefüllten Saal des Gasthofs Arning zunächst aus den verschiedenen Ressorts. Jugendkoordinator André Henning blickte vor allem auf die gelungenen Veranstaltungen wie etwa Pfingstcamp und Jugend-Weihnachtsfeier zurück. Beide Highlights sollen auch 2019 wieder stattfinden. Außerdem möchte der Vorstand noch mehr Kinder für den Handballsport gewinnen. Momentan spielen 192 Kinder und 112 Erwachsene aktiv Handball im Vitus-Dorf.

Markus Klosterkamp, sportlicher Leiter der Jugend, berichtete aus den einzelnen Jugend-Mannschaften, denen er insgesamt eine positive Entwicklung bescheinigte. Ab der C-Jugend werden seit 18 Monaten drei Trainingseinheiten pro Woche angeboten. „Dadurch ist ein riesiger individueller Schritt bei den Jugendlichen zu erkennen“, freute er sich. „Das geht natürlich nur mit engagierten und kompetenten Trainern.“

Mit der aktuellen sportlichen Situation der Senioren-Mannschaften zeigte sich Noch-Abteilungsleiter Roggenland zufrieden. Die beiden Damen-Mannschaften liegen im oberen Drittel der Tabelle, die beiden Herren-Teams im gesicherten Mittelfeld. Zu Beginn der Saison musste die dritte Herrenmannschaft mangels Spielern vom Spielbetrieb zurückgezogen werden.

Soszynski verlas den Bericht des verhinderten Schiedsrichterwartes Udo Hartmann. Der bedankte sich bei den Schiedsrichtern und Zeitnehmern – die seien ein „elementarer Baustein“ des Handballsports, um anschließend Werbung für das Hobby mit der Pfeife zu machen. Bei nur fünf aktiven Unparteiischen fehlen dem Verein zehn Referees, was zu horrenden Strafen führt. Ende April findet der nächste Schiedsrichterlehrgang statt.

Als Geschäftsführer und Kassenwart legte Soszynski einen detaillierten Kassenbericht vor und nannte die größten Haushaltsposten. Sein großer Dank galt den Eltern und Spielern, die mit dem Verkauf von Getränken, Süßigkeiten und Kuchen einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis erbrachten sowie dem Förderverein für die finanzielle Unterstützung.

Das Lob griff Rolf Grote als Vorsitzender des Fördervereins des Everswinkeler Handballs später auf: „Wir helfen gerne, würden gerne aber noch mehr tun.“ In den vergangenen Jahren sei es zunehmend schwieriger geworden, neue Sponsoren und Förderer zu finden. „Jeder der Geld übrig hat oder jemanden kennt, der was über hat, kann sich bei uns melden“, so Grote. „Der Gesamtverein ist stolz auf die Handball-Abteilung“, erklärte Josef Riesebeck, Geschäftsführender Vorsitzender des SC DJK, lobend „und ohne einen guten Vorstand gäbe es auch keinen guten Handballballsport.“

Stühlerücken dann im Vorstand: Stefan König wurde nach einem Jahr als stellvertretender Abteilungsleiter einstimmig zu Roggenlands Nachfolger gewählt, der nicht mehr kandidierte. Königs Stellvertreter ist der bisherige Jugendkoordinator André Henning. Dessen Posten übernimmt Raphael Wierbrügge. Andrea Muckermann wurde als Nachfolgerin für die scheidende Natascha Vetterle zur Aktionswartin gewählt. Bestätigt wurde Pressewart Marcel Schulz. Ein neuer Kassenwart und Geschäftsführer wurde nicht gefunden, so dass Soszynski sein Amt noch bis Saisonende kommissarisch weiterführt. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Stefan Boekhoff, Werner Schmidt, Martin Bödding, Christian Schönefeld, Schiedsrichterwart Udo Hartmann sowie der sportliche Leiter für die Jugend, Klosterkamp.