Mit dem Inhaber des Unternehmens „teilautos“, das bekanntlich seit Oktober schon in Everswinkel präsent ist, konnte eine Kooperation vereinbart werden. „Ich habe schon selbst ein Fahrzeug geliehen für eine ganze Woche, und ich war überrascht, wie preisgünstig das war“, erzählt Dagmar Gilsdorf vom BTA gegenüber den WN. Und da das Radfahren von Alverskirchen nach Everswinkel im Winter durchaus mal ein Problem sein kann, entstand die Idee, so ein Car-Sharing-Angebot auch mal in Alverskirchen auszuprobieren.

Oliver Hock , der das Unternehmen „teilautos“ Anfang 2017 in Beckum gegründet und mittlerweile sechs Autos in Beckum, Everswinkel, Oelde, Hoetmar und Sendenhorst stationiert hat, stellte daraufhin dem BTA-Vorstand das Konzept vor. Mit nachhaltiger Wirkung. Man will es probieren. „Wir sind die Initiatoren, wir gehen null Risiko ein“, das wirtschaftliche Risiko liege beim Unternehmer, zeigt Gilsdorf auf.

Nach Ostern will das BTA zu einem Info-Abend einladen, um das Projekt öffentlich vorzustellen. Das Auto müsse noch bestellt werden, „dann geht es Ende April los. Wir kriegen einen zentralen Parkplatz dafür“. Für die Ausflugstour, für Erledigungsfahrten, für die Mutter mit Kind – Dagmar Gilsdorf sieht viele Nutzungsmöglichkeiten. „Bis 10 000 Kilometer im Jahr rechnet sich das Teilauto gegenüber einem eigenen Auto.“ Gerade auch für Fahranfänger sei das Angebot interessant, weil die beim Mietpreis „keinen Cent mehr bezahlen“, während bei einem eigenen Auto hohe Versicherungsprämien anfielen. Nicht zuletzt sei auch der Umweltgedanke bei so einer Mobilitätslösung von Bedeutung.

„In großen Städten läuft Car-Sharing ja schon lange. Mein Ziel war es, ein solches Anbot auf dem Land aufzubauen“, erläuterte Hock seinerzeit gegenüber den WN seine Idee. Der Charme dieses Projektes liege auch darin, dass sich Auto, Bus und Rad beziehungsweise E-Bike gut miteinander kombinieren lassen. In Everswinkel kooperiert Hock mit der RVM und der Gemeinde. In Everswinkel ist ein E-Auto stationiert, in Alverskirchen wird es zunächst mal ein Benziner.

Das Konzept, die Preisgestaltung und das Handling bei einer Buchung haben Dagmar Gilsdorf überzeugt. Um das Angebot nutzen zu können, muss man sich einmal über den PC, Laptop oder Handy bei „teilautos“ registrieren mit einer einmaligen Registrierungsgebühr von 25 Euro. Dazu kommen gestaffelte Monatsbeiträge je nach jährlicher Kilometerleistung (bis 400 km 2,50 Euro; bis 1 300 km 7,50 Euro; ab 1 300 km 19,50 Euro) sowie entsprechend Stundenpreise (2,70, 1,70 und 1,20 Euro) und Kilometerpreise (30, 24 oder 18 Cent). Tarife, die Benzin, Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung und Reparaturen und den Wertverlust der Fahrzeuge beinhalten. Die Reservierung sei laut Gilsdorf leicht über eine App zu machen, über die man auch sehe, ob das Fahrzeug gerade vermietet sei. Mit einer Chipkarte wird das Auto geöffnet, der Schlüssel liegt immer im Handschuhfach. „Die Nutzung wird automatisch erfasst“, vorzeitige Rückgabe oder Verlängerung sind ebenso möglich.