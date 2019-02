Hier seien alle aufgefordert mitzumachen – auch diejenigen, die Alkohol verkaufen, oder Erwachsene, die „mal ein Auge zudrücken“. Denn Jugendlichen unter 16 Jahren ist das Trinken von Wein und Bier verboten, Jugendliche unter 18 erhalten keinen Schnaps. Auch nicht an Karneval .

In Everswinkel ziehen Verwaltung, Polizei und die Everswinkeler Karnevalsgesellschaft „Fünfte Jahreszeit“ da an einem Strang. „Wir wollen bestimmt niemandem den Spaß verderben, aber es sollte auch niemand unter die Räder` kommen“, so Bürgermeister Sebastian Seidel. Schließlich stütze sich der Gesetzgeber bei seinen Vorgaben auf medizinische Erkenntnisse – und zwar zum Schutz der Jugendlichen. Und da sei klar: Alkohol schädige den Körper von Kindern und Jugendlichen weitaus stärker als bei Erwachsenen, weil sich ihr Organismus noch entwickele. „Kids im Vollrausch, die den Rettungsdienst brauchen, möchten wir hier gerne vermeiden“, so das einhellige Statement aller Beteiligten.

„Insgesamt sind die Zahlen der volltrunken angetroffenen Jugendlichen seit Jahren rückläufig“, bilanziert Martin Welzel vom Ordnungsamt. Und damit dies so bleibt, wird in Everswinkel auch in Zukunft auf den Mix aus Aufklärung und Kontrolle gesetzt. Am Karnevalssonntag werden darum wieder Polizei, Ordnungs- und Jugendamt gemeinsam aktiv vor Ort sein.