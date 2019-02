Sie haben bei den IHK-Prüfungen im vergangenen Jahr am besten abgeschnitten und wurden dafür von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen mit dem Karl-Holstein-Preis geehrt.

Henrik Schwermann ist Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice und im Betrieb „Senza Möbelmontage GmbH“ in Everswinkel. Er nahm den Preis, den die IHK jährlich an ihre Prüfungsbesten verleiht, aus den Händen des IHK-Präsidenten Dr. Benedikt Hüffer entgegen. Die Auszeichnung diene dazu, öffentlich darauf aufmerksam zu machen, „welch hohes Leistungsniveau junge Menschen über eine betriebliche Ausbildung erlangen“, erklärte Hüffer. Der Mangel an Fachkräften werde vielerorts zur spürbaren Belastung für die Wirtschaft. „Dabei suchen Betriebe vor allem Fachkräfte mit einer betrieblichen Aus- oder Weiterbildung“, betonte der IHK-Präsident und bezeichnete die Preisträger als „Motor für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft“.

„Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen“, versicherte Hüffer den erfolgreichen Absolventen, bevor er ihnen die Urkunden überreichte. Die 25 ehemaligen Auszubildenden sind die Besten der 10 092 Absolventen, die 2018 ihre Berufsausbildung in Unternehmen des Münsterlandes und der Emscher-Lippe-Region erfolgreich abgeschlossen haben. Die fünf ausgezeichneten Weiterbildungsabsolventen sind die Besten von 939 Teilnehmern an IHK-Fortbildungsprüfungen des vergangenen Jahres.