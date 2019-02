Da dieser Vierakter aber scheinbar im Münsterland noch nicht aufgeführt worden ist, musste das Stück erst noch von Ludger Quiter aus dem Hochdeutschen ins Münsterländer Platt übersetzt werden. Also ist es eine doppelte Premiere, wenn man es so will.

Natürlich wird wieder ein Gläschen Sekt am ersten Abend spendiert. Es stehen noch einige Proben und das Intensiv-Wochenende für die Laiendarsteller an. Da aber bereits alle Darsteller ihre Texte auswendig kennen, kann man sich auf das Schauspielerische konzentriert. Wer wo steht in einer Szene, wer wann kommen muss aus der Haustür, oder war es die Küchentür? Im Zweifel ist in diesem Stück aber wohl die Toilettentür zu gebrauchen, denn das ist die am meisten benutzte Tür in dem lustigen Schauspiel.

„Die Pointen sind gut gesetzt und haben nicht zu lange Pausen, so dass die Erholungsphasen zwischen den Lachsalven nicht von zu langer Dauer sind“, verspricht die Spielschar. Die Besucher können sich selbst ein Bild davon machen, ob das Versprechen übertrieben oder untertrieben ist.

Fünf Aufführungen stehen an. Platzkarten können ab Montag, 25. Februar, ab 9 Uhr im Verkehrsverein für acht Euro (ermäßigt vier Euro) erworben werden. Weitere Aufführungen sind am 24. März um 15.30 Uhr, 30. März um 19.30 Uhr, 31. März um 15.30 Uhr und 7. April um 15.30 Uhr.