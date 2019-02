Das Ticket für den närrischen Zug

Start ist traditionell um 14.11 Uhr ab Boschweg. 54 Gruppen haben sich bislang das Ticket für die „Zugfahrt“ gesichert. Voraussetzung zur Mitfahrt ist ein gültiges TÜV-Zertifikat. Wem das noch fehlte, der konnte dies am vergangenen Samstag auf dem Gelände der Firma Uennigmann nachholen. Die EKG bot mit der TÜV-Abnahme die Möglichkeit zur Qualifikation für den närrischen Lindwurm. Der TÜV Nord begutachtet bei diesen Terminen die Karnevalswagen in technischer Hinsicht. Überprüft werden unter anderem die Brems- und Beleuchtungsanlagen sowie die Aufbauten. Falls kein Wagenumbau stattfindet, ist die TÜV-Bescheinigung drei Jahre lang gültig.

Der Karnevalszug rollt vom Boschweg auf der bekannten Route durchs Historische Viereck. Auf dem Magnusplatz steht zum sechsten Mal eine Kinderbühne, die ab 13.11 Uhr mit einem kleinen Programm die jüngsten Karnevalisten unterhält. Mit dabei sind ein Clown und ein DJ, der dort die Jecken mit Karnevalsmusik in Stimmung bringt. Marcel Veltmann wird an der Kinderbühne den Umzug moderieren. Sehr bewährt habe sich in den Vorjahren die Maßnahme, die Musik auf den Karnevalswagen in der Nähe der Kinderbühne abzustellen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kreisjugendamt, Ordnungsamt der Gemeinde und der EKG wird fortgesetzt. Unter dem Motto „Keine Kurzen für Kurze“ zeigt die EKG Flagge beim Theme Alkohol unter Jugendlichen (die WN berichteten). Die Polizei führt zusammen mit dem Ordnungsamt Kontrollen durch.

Am Veilchen-Dienstag findet um 19.30 Uhr das traditionelle Fischessen im Gasthof Arning statt. Wer keinen Fisch mag, kann ein alternatives Gericht wählen. An diesem Abend wird ein Video vom Karnevalsumzug gezeigt, und die besten Gruppen werden prämiert. Abschließend wird der Karnevalsfutzi verbrannt.

Die Everswinkeler Karnevals-Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass sich Gruppen, die Interesse gefunden haben, am Karnevalsumzug teilzunehmen, per E-Mail an ekg-everswinkel@gmx.de melden können und sich von der EKG die Anmeldeformulare zusenden lassen.