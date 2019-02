Lauschen und Genießen

Everswinkel -

Anja Bilabel braucht nicht viele Requisiten. Allein durch ihre Stimme kreiert die ausgebildete Schauspielerin eine Spannung im Raum und zieht die Zuhörer in ihren Bann. 2008 gründete sie den „Lauschsalon“, mit dem sie nun anlässlich des Internationalen Tags der Frau am 10. März auf Einladung des Kulturkreises unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern. Die Welt unser Traum.“ erstmals in Everswinkel gastiert.