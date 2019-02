Coverband reißt die Hütte ab

Bei der großen Kolping-Karnevals-Show in der Festhalle wurde ihnen ein – wie es Präsident Lars Thiemann formuliert – „buntes Programm mit allen Spezialitäten die der Everswinkler Karneval und Umgebung zu bieten hat“ sowie so viel Tanz wie wohl noch nie geboten.

Kaum hatte das V-Team auf der Bühne Platz genommen, übernahmen die Blau-Weißen Funken das Kommando. Die 15 Mädels unter der Leitung von Sandra Altefrohne und Johanna Becker heizten die Stimmung mit ihrem Gardetanz an und machten Platz das Dreigestirn Lars Thiemann, Nora Rolle und Tobias Kniesel. An Peters Pilsbüdchen blickte das Trio selbstironisch darauf zurück, dass sie für diese Session keinen Kolping-Prinzen gefunden haben. „Ist Arnings Kneipe wirklich dicht, ist Prinz Heiner in der Pflicht“, brachte Nora Rolle einen potenziellen Prinzen ins Gespräch. Aber auch jeder andere sei, laut Lars Thiemann, als neue Tollität willkommen: „Wir rufen euch heute zu, for Kolping Karneval we want you.“

Noch vor der Tanzpause stimmte eine Abordnung des Blasorchesters Everswinkel unter der Leitung von Marius Gausebeck einige Stimmungslieder an, wurden Orden an Ehrengäste verteilt und trat die MGV/BSGV-Prinzengarde mit ihrem Tanzpaar Fritzi Perdun und Christian Schlüter auf. Trainiert wird die Garde übrigens von Lisa Tresp. Reichlich Lacher gab es für Erika Rolf und Anne Klemann von der „Wilden 13“. Der Nachbar hatte die Heizung repariert und den Garten auf Vordermann gebracht und sich als Dank einen Kuchen oder ein Techtelmechtel gewünscht. „Und, welchen Kuchen hast du ihm gebacken?“ „Bin ich Bäcker oder was?“

Die zweite Programmhälfte begann mit dem Auftritt der „Fanta 5“ Uli Knossalla, Chris van Dijk, Uli Rolle und Carsten Schmidt. Erst entledigten sich die Männer ihrer Abendgarderobe, ehe sie in roten Ganzkörperanzügen und mit bunten Bändern ihr tänzerisches Talent bewiesen. „Dass ihr auf Abschiedstournee seid, glaubt euch kein Mensch“, sagte Lars Thiemann.

Sichtlich Spaß auf der Bühne hatten auch die Blau-Weißen Funken bei ihrem Feuerwehr-Schautanz und das letztjährige Prinzenpaar Martin und Elke Steinbach mit ihrem Elferrat, die als Cowboys und -girls über die Bühne wirbelten. Im Anschluss wurde Prinz Martin in den Prinzenrat aufgenommen und Silvia Kirschke, die vor elf Jahren den Jockel schwang, als Jubiläumstollität geehrt.

Aus Albersloh angereist waren die Strandjungs, die von Jana Pohl-Rengers trainiert werden. Als Piloten oder in Hawaii-Hemden machten die Männer Lust auf Urlaub und Platz für „Fire Fly“, die Tanzgruppe der Kolpingfamilie unter der Leitung von Doreen Kortmann. Klar, dass es für die Gruppe bei der Kolping-Karnevals-Show Sonderapplaus gab. Das Beste kam aber wie immer zum Schluss. „Reißt die Hütte ab“, rief Präsident Lars Thiemann der Kölschen Cover Band mit Christoph Görges, Steffen Serries, Andreas Meier, Fabian Hestermann und Christian Korte zu. Das ließ sich das Quintett nicht zweimal sagen und brannte bei ihrem Heimspiel ein halbstündiges Feuerwerk ab. Viele Karnevalisten hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen, stattdessen wurde ausgelassen vor der Bühne gefeiert. Für die passende Musik bei der Aftershow-Party, die erst in den Morgenstunden endete, sorgte DJ Sebastian Timmermann.