Außerirdischer und Drag-Queen zu Gast

Auch ein Außerirdischer (Markus Giesbers), der am Mittag heimlich in Everswinkel auf dem Magnusplatz gelandet war, hatte den Weg in die Festhalle gefunden und begrüßte alle Aktiven und Gäste an diesem Nachmittag. Nach dem Kaffeetrinken ging es spritzig weiter durch das abwechslungsreiche Programm mit vielen farbenprächtigen Tanzeinlagen. Neben der gekonnten Darbietung der Tanzsterne begeisterte anschließend die Kolping-Tanzgruppe „Fire Fly“ die Senioren. Als das BOE zur Polonaise aufspielte, hielt es niemanden mehr auf den Platz. Natürlich durfte auch die „Wilde 13“, die Spielschar der KFD, nicht im Programm fehlen; sie hatte mit ihrem Sketch die Lacher auf ihrer Seite.

Ein besonderes Highlight war außerdem berühmter Besuch aus Hamburg. Die Drag-Queen Olivia Jones (Magdalena Münstermann) nahm die großen und kleinen Dinge der Politik in ihrer spritzigen Bütt-Rede aufs Korn, bevor sie sich winkend durch die Menge wieder an die Elbmetropole zurückzog. Nach dem mit viel Schwung präsentierten Gardetanz der Blau-Weißen Funken, die nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durften, zogen alle Aktiven nochmals in den Saal. Das großes Finale bot zum Abschluss ein prächtiges Bild.