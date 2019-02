Der „Neue“ in zentraler Position

Mit 52 Lebensjahren und 30 Dienstjahren mittlerweile ist der gebürtige Warendorfer nd Schützenkönig des Ostbezirks von 2014 ein erfahrener „Spieler“, der sich nun den vielfältigen und bedeutsamen Aufgaben stellt. Der Diplom-Verwaltungswirt, der an der Fachhochschule des Bundes in Mannheim studiert hat, war 16 Jahre bei der Agentur für Arbeit in Ahlen tätig, wechselte dann zur Stadt Warendorf. Stationen dort das Sozialamt, das Jobcenter , dann innere Verwaltung und die letzten viereinhalb Jahre innerhalb der Ordnungsbehörde Teamleiter Straßenverkehr. „Dann kam die Bewerbung in Everswinkel dazwischen.“

Die Gemeinde verzeichnete eine zweistellige Bewerberzahl, wie Bürgermeister Sebastian Seidel im Pressegespräch erzählt. Es gab natürlich die Vorstellungsrunde, auch mit den Fraktionsvorsitzenden, um zu klären, „passt das ins Gefüge, passt der Typ hier rein?“ Die Wahl fiel auf Rehfeld. Er habe sich in Warendorf „nicht unwohl gefühlt, es hat Spaß gemacht“, aber die Stellenausschreibung in Everswinkel war reizvoll, sagt er. Schule, Beruf, Ordnung, Soziales – „alles Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das passte gut. Von einer schönen Beschäftigung in eine hoffentlich noch schönere Beschäftigung“. Die Gemeinde selbst kannte er zuvor nur rudimentär, das Vitus-Bad zum Beispiel. „Als Fahrradfahrer kommt man auch mal durch Everswinkel. Ein netter Ort mit einer schönen Gemeinschaftsstruktur.“

Die erste Einarbeitung wurde ihm durch einen Austausch mit Vorgänger Stohldreier sowie in den regelmäßigen Gesprächsrunden mit den Amtsleitern und dem Bürgermeister erleichtert. „Ich hole dann auch etwas aus, damit Herr Rehfeld die Hintergründe mitbekommt“, so Seidel. Der Übergang soll nahtlos sein. „Ich springe ja auf einen fahrenden Zug auf“, die Prozesse liefen ja, zeigt sich Rehfeld entspannt. Den für ihn künftig intensiveren Arbeitsschwerpunkt Schule bezeichnet er als „spannend“, die Aufgaben „vielfältig“. Grundschul- und Verbundschulentwicklung, Digitalisierung der Schulen, Infrastruktur sei das große Thema. „Was vom Bund geplant ist, kann erst nur der Anschub sein.“ Seidel hakt ein: „Wir müssen Schule nachhaltig ausstatten, sonst schaffen wir Investitionsruinen.“ Hardware, Software, Lizenzen, Wartung, Personal – es gibt vieles zu beachten.

Rehfeld hat sich auch schon alle Übergangsheime angeschaut. „Es ist ein guter Standort, den man hier hat. Den gilt es zu erhalten und zu pflegen.“ Von den vorhandenen Strukturen im Bereich der Flüchtlings-Betreuung mit der Flüchtlings-Initiative und dem Integration Point ist Rehfeld angetan. Am Montagabend gab‘s ein erstes Kennenlern-Treffen. Der Feuerwehr begegnet Rehfeld am Freitag erstmals, wenn die Jahreshauptversammlung ansteht.