Sicherheit beim Spiel ist garantiert

Der 41-Jährige und seine Ehefrau haben im vergangenen Jahr einen Teil einer Scheune in einen Stroh-Spielplatz für Kinder umgewandelt. Ein gemütlicher Aufenthaltsraum nebenan sowie ein großzügiger Außenbereich mit Fahrzeugen, Sandspielbereich und Feuerstelle machen den Hof mittlerweile zu einem großen Abenteuerspielplatz für Kindergeburtstage, Klassen- und KiTa-Feste. Neben Spaß und Spiel und Abenteuer steht dabei natürlich der Punkt Sicherheit ganz oben auf der Agenda der Betriebsleiter. „Beim Umbau und der Gestaltung der Spielbereiche haben wir eng mit einem Sachverständigen für Kinderspielplätze zusammengearbeitet“, blickt Dörte Püning zurück. Ihr Ehemann hat eigens an einem speziellen Seminar mit Prüfung teilgenommen, um die erforderlichen Kontrollen durchführen zu dürfen.

Mit der Plakette der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) bestätigt nun eine zweite Stelle die Kindersicherheit des Bauernhofes. „Wir gucken sehr genau hin, bevor wir das Siegel vergeben“, betonte Stefan Andres, Aufsichtsperson Mitarbeiter der SVLFG, bei der Übergabe. Zwei Mal haben seine Kollegen und er den Hof besichtigt und gemeinsam mit Familie Püning potenzielle Gefahrenstellen gesucht und beseitigt. Das Zertifikat gilt nun für zwei Jahre – dann erfolgt auf Wunsch des Betriebes eine erneute Prüfung. „Es ist gut zu wissen, dass auch Experten den Hof für kindersicher erachten“, sind sich Pünings einig. „Wir möchten einfach, dass Kinder, die uns besuchen, hier frei und fröhlich spielen können“, fasst Christian Püning zusammen. Die bisherigen Rückmeldungen der kleinen (und großen) Kinderscheunen-Gäste zeigen: Es klappt vorzüglich.

Seit 2006 vergibt die SVLFG die Auszeichnung „Kinder sicher und gesund“ an landwirtschaftliche Betriebe. Die Höfe erfüllen freiwillig besondere Anforderungen an die Kindersicherheit. Voraussetzung ist beispielsweise eine gute räumliche Trennung von Kinderspiel- und Arbeitsbereichen auf dem Betrieb. Das Zertifikat der SVLFG gilt für zwei Jahre, nach diesem Zeitraum kann der Betrieb dann erneut begutachtet werden. Die Teilnahme an der Zertifizierung ist freiwillig. Bislang wurde die Auszeichnung an rund 40 Betriebe in NRW verliehen.