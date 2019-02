70000 Euro für einige Spaziergänger?

Und deshalb wurde das hölzerne Konstrukt, das auf Betonfundamenten ruht, jüngst von der zur Hälfte zuständigen Gemeinde Everswinkel aus Verkehrsicherungsgründen gesperrt – nachdem man es in der wuchernden Vegetation gefunden hatte. Erste Reaktionen von Anliegern ließen nicht lange auf sich warten.

Seitdem kreisen die Fragen in Warendorf und Everswinkel darum, welche Funktion und welchen Nutzen dieses Bauwerk überhaupt hat und ob eine Sanierung oder ein Neubau notwendig oder sinnvoll sind. Dazu gab‘s auch schon einen Ortstermin mit Vertretern der Stadt Warendorf, wie Michael Schräder-Osthues vom Bauamt am Dienstagabend im Bauausschuss berichtete. Beide Kommunen sind überdies derzeit mit der Erstellung eines Wirtschaftswege-Konzeptes beschäftigt, das die Bedeutung und Funktion alle Wege und auch Brücken im Außenbereich bewertet. Welchen Wert hat diese Mussenbach-Brücke also fürs Wegenetz? Auch ein Brücken-Gutachten ist inzwischen angefertigt worden. Geländer marode, Auflagebalken marode, Brückenkopf gerissen, Fundamente angegriffen. „Die Brücke ist am Nutzungsenddatum angekommen.“ Was also tun?

Tatsache ist, dass sich die Brücke – die sich zu gleichen Teilen im Besitz der Stadt Warendorf und der Gemeinde Everswinkel befindet und bereits 1993 und 2000 saniert wurde – inmitten privater Flächen befindet. Sie ist Brückenglied auf einem Trampelpfad, der geduldet wird. Genutzt werde sie als Spazier- und Naherholungsweg in erster Linie von Müssinger Anwohnern und Warendorfern. Gebaut wurde sie laut Anlieger Holtkötter, der die Sitzung verfolgte, vor rund 40 Jahren. Es sei früher auch ein Schulweg gewesen, acht Anlieger hätten ein Wegerecht. „Das ist für Müssingen der letzte Rundwanderweg.“ Genutzt würde sie täglich von fünf bis acht Spaziergängern. „Das Bestreben ist, dass die Brücke in dieser Form erhalten bleibt.“

Das wird allerdings nicht billig. „Es sieht so aus, dass wir für einen Brückenneubau ungefähr bei 70 000 Euro landen würden“, so Schräder-Osthues; gerechnet für eine Stahlbrücke. „Das heißt halbe-halbe. Ich sehe aber eigentlich mehr den Hauptanteil bei der Stadt Warendorf“, machte Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher klar. „Der Nutzen liegt bei den Anliegern und Benutzern aus Müssingen.“ Die Gemeinde habe nicht die finanziellen Mittel dafür.

Natürlich kamen aus den Reihen der Politik die Fragen auf, ob die Gemeinde die Brücke nicht an die Besitzer der umliegenden Flächen abgeben könne oder ob nicht eine Sanierung ausreiche. „70 000 Euro wären es bei einem Neubau, aber das Ding ist ja noch da“, merkte Lars Thiemann (CDU) an. Außerdem gebe es Beispiele dafür, dass auch Nachbarschaften selbst stabile Brücken bauen könnten. Bauausschussvorsitzener Bernhard Rotthege (CDU) fände es „schon schade, wenn die Brücke wegkommen würde“. Jeder Weg, der verlorengehe, sei bedauerlich. Es sollte doch einmal die rechtliche Seite geprüft werden, wenn die Brücke in Privatbesitz übergeben würde. „Dann wäre auch die Haftung eine ganz andere.“

Die Entscheidung, was mit dieser Brücke passieren soll, reift derzeit noch in beiden Kommunen. „Wir haben noch keine abschließende Meinung, wie wir mit der Brücke umgehen“, so Schräder-Osthues.