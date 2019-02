Brückenschlag im „Niemandsland“

Siebzigtausend Euro. Diese Summe muss man sich mal langsam auf der Zunge zergehen lassen. 70 000 Euro für einen möglichen Brückenneubau im „Niemandsland“ zwischen Wald und Wiese an der Grenze zu Warendorf. 70 000 Euro für eine Brücke auf privatem Grund und Boden, um einigen naturverbundenen Menschen auch künftig den lieb gewonnenen Spazierrundweg inklusive der Mussenbach-Überquerung zu ermöglichen. Man ist geneigt zu fragen, ob es keine größeren Probleme in der Zeit leerer kommunaler Kassen gibt. 70 000 Euro – das ist der Gegenwert des neuen Hallenbodens in der Verbundschul-Turnhalle. Und mehr als die Kosten für den neuen Mannschaftswagen der Feuerwehr . Auch wenn die Kosten wohl mit der Stadt Warendorf geteilt würden – wenn die sich denn für einen Erhalt ausspricht – bliebe ein hälftiger Anteil der Gemeinde von 35 000 Euro. Eine Größenordnung, die bei regulären Haushaltsberatungen normalerweise für kontroverse Diskussionen sorgen würde. Auch hier zur Einordnung gerne ein Vergleich: Der Betrag entspricht den Kosten für die Renaturierung der Angel in Alverskirchen. Oder dem Anschaffungswert der hydraulischen Rettungsgeräte und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr in diesem Jahr. Oder dem Jahresbudget für alle Kinderspielplätze. Oder fünf Jahren Förderung des Kulturkreises Everswinkel. Ja, da mag man staunen. Die Politik, die vor einigen Wochen erst mit Mehrheitsbeschluss die Steuerhebesätze deutlich angehoben hat, um die Gemeindekasse aufzufüllen, wird gut daran tun, sich diese Investition „in der Pampa“ genau zu überlegen. Ob ein kostspieliger Brückenschlag für einen in überschaubarem Maße genutzten Trampelpfad auf privaten Flächen zu den drängenden Aufgaben einer Kommune zählt, darf zumindest bezweifelt werden. Das „Outsourcing“ dieser Querungshilfe in jene privaten Hände wäre da wohl die verständlichere Alternative.