Prinzessinnen, Cowboys, Marienkäfer, Löwen und sogar Kühe wurden gesichtet, alle feierten in ausgelassener Stimmung Karneval – zunächst einmal in den Klassen mit den legendären Kostümshows. Anschließend zog der Lindwurm der Freude als Polonäse auf dem Schulhof einige Runden und bahnte sich den Weg in die Festhalle.

Dort folgte ein rasantes Programm, ein Kracher folgte dem nächsten, denn viele Klassen beteiligten sich mit einer schmissigen Darbietung. Durch das bunte Programm führten die Kolleginnen Nicole Sander und Heike Tüttelmann, unterstützt von Robin Wood, Hausmeister Frank Schiller.

Wenn die Kinder Karneval feiern, dann sind die erwachsenen Närrinnen und Narren selbstverständlich auch zur Stelle. Die örtlichen Vereine in orangenen, blauen und roten Jacken zogen in die Festhalle ein und überbrachten nicht nur die närrischen Grüße, sondern hatten mit der Tanzgarde sogar einen Programmbeitrag im Gepäck. Die Mitglieder der Bau-Weißen Funken boten Tänze der Extraklasse. Ausgelassen feierten so Jung und Alt zusammen.

In der Grundschule Everswinkel ist nun vollends das Narrenfieber ausgebrochen, es sollte bis einschließlich Sonntag andauern. . .