Märchenstunde mit dem Sultan

Möglich macht sie Sultan Seid-El Sebi, ein nach übereinstimmenden Märcheninformationen entfernter Verwandter von Sultan Quaboos bin Said Al-Sais, seit 48 Jahren Herrscher im Oman. Seid-El Sebi – in westlichen Ländern auch als Sebastian Seidel bekannt, hat sich das bisherige schnöde Verwaltungsgebäude namens Rathaus zum Palast erkoren. Da müssten ihm die wilden Weiber am Donnerstagnachmittag eigentlich ganz recht gewesen sein mit Blick auf den noch zu gründenden Harem.

Aber der Herrscher zögerte, als sich die Möhnen-Truppe gestikulierend und wilde Tänze aufführend seinem Anwesen näherte.

Mit Eifer, viel Elan und noch mehr Schwung,

so fühlen wir uns immer noch sehr jung.

Nehmen wir auch heute wieder vom Rathaus Besitz,

überfallen den Bürgermeister, der schon mächtig schwitzt.

Störungsanfällige Übertragungen durchs neue Glasfasernetz und aufgerissene Bürgersteige beklagten die Obermöhnen, trauerten dem Dorf-Sherriff a.D. Martin Baggeroer nach und bedauerten, dass es weder Karnevalsprinz noch -prinzessin in diesem Jahr gebe. Lob dagegen für die Stimmungsgranaten der Kölschen Cover Band und die 16 tollen Tänzerinnen der Blau-Weißen Funken.

Nachwuchs für die Funken ohne Ende, wie wundervoll,

hätten wir Möhnen den doch auch, das wäre toll.

Aber wir geben die Hoffnung nicht auf,

das geplante Neubaugebiet; da spekulieren wir drauf.

Auf frischen jungen, neuen Schwung,

nicht zu alt aber auch nicht zu jung.

So bleiben wir Möhnen für die Zukunft bestehen,

ob es klappt? Wir werden sehen.

Die Möhnen erschienen Sultan Seid-El Sebi dann wohl doch etwas zu forsch, so dass er sich mit Händen und Füßen gegen die Eroberung seines Palastes wehrte. Leider hatte er keinen dienbaren Flaschengeist an seiner Seite, der das eine oder andere Wunder hätte vollbringen können.

Mein Palast ist schön und prächtig.

Hier herrsch nur ich – und ich bin mächtig.

Sultan Seid-El Sebi werde ich genannt,

und bin im ganzen Land bekannt.

Auf meinem fliegenden Teppich düs` ich durch mein Reich.

Ist `was nicht in Ordnung, sehe ich es gleich.

Statt Dienstwagen und E-Auto nun also der fliegende Teppich als märchenhafte Drohne mit Ein-Mann-Besetzung. Von dort oben lässt sich wunderbar beobachten, wie die Gemeinde wächst. Neues Bauland bleibt keine Fata Morgana – zwei neue Baugebiete zeichnen sich schon ab. Der neue Johannes-Kindergarten, das neue Übergangswohnheim, die Integrationsarbeit, Glasfaser, Heiraten auf Gut Brückhausen – alles schon verwirklicht und längst keine Märchen mehr. Und dann wurde der Sultan doch von romantischen Gefühlen ergriffen.

Als Sultan muss man Milde zeigen

und sein Haupt vor der Macht der Frauen neigen.

Ein paar Tage lang ist das nicht zu schwer.

Und schon geht das Kamel durch das Nadelöhr!

Ich werd‘ so lang auf meinem Teppich liegen,

und lasse die Gedanken fliegen. . .

aber den Schlüssel will ich, das ist klar,

am Aschermittwoch zurück wie jedes Jahr.

Bis dahin, Ihr lieblichen Ungeheuer,

`ne wunderschöne Feier!