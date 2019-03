Drei Tage im Fußball-Fieber

Trainiert werden die Jungen und Mädchen, die in altershomogene Gruppen eingeteilt werden, in drei Einheiten täglich: vormittags jeweils 60 plus 45 Minuten, nachmittags 90 Minuten. Dazwischen gibt es ein warmes Mittagessen und eine kleine Mittagspause zur Erholung. „Trainingsschwerpunkte sind neben der Verbesserung der technischen Elemente wie Torschuss, Ballverarbeitung sowie Dribbling und Passspiel vor allem die Ausbildung der fußballspezifischen und allgemeinen Koordination“, teile der Verein mit. Vormittags wird ein gesondertes Torwarttraining angeboten, nachmittags dafür ein Individualtraining in Kleingruppen. Zudem stehen ein Stationswettkampf und ein abschließendes Eltern-Kind-Turnier auf dem Programm. Hauptsächlich geht es aber um den Spaß am Fußball.

Für den Preis von 109 Euro erhält jeder Teilnehmer neben den neun Trainingseinheiten täglich ein warmes Mittagessen. Dieses wird, wie in der Vergangenheit auch, durch das Team der Fußball-Abteilung der DJK Rot-Weiß organisiert. Dazu kommen Getränke während der Campzeiten, der eigene Fußball und auch ein mit Namen beflocktes Trikot.

Wer dabei sein möchte, kann sich jederzeit Anmeldeformulare unter www.fussballschule-dietz.de oder www.djkrwa.de herunterladen. Weitere Infos kann man unter info@fussballschule-dietz.de, bei der Geschäftsstelle der DJK RW Alverskirchen oder Katharina Rielmann ( ✆ 0160/94 60 70 52 oder 0 25 82/3 71 09 01) erfragen.