Zum Gottesbild von Papst Franziskus

„ Papst Franziskus hat einen neuen Ton in die Verkündigung gebracht, Seine Texte und Aussagen, wie zum Beispiel im Film ,Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes‘ provozieren und fordern zum Dialog heraus“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. „Seine Lehrschreiben wie zum Beispiel ,Laudato Si‘ aus dem Jahr 2015 verstehen sich nicht in erster Linie als verbindliche Richtschnur für die Gläubigen. Sie fordern vielmehr mit ihren kritischen Wahrnehmungen und offenen Fragen Theologie und Kirche zum Wagnis einer Praxis der vorbehaltlosen Zuwendung zum Nächsten heraus. Für viele Zeitgenossen, Christen wie Nichtchristen, ist durch Reden und Tun des Papstes die Mitte des christlichen Glaubens wieder neu zum Vorschein gekommen.“

Zudem sei Papst Franziskus der Befreiungstheologie Lateinamerikas verbunden. So sei sein Reden von Gott von der vorrangigen Option für die Armen und Ausgeschlossenen bestimmt. „Der Gott der Bibel ist für ihn ein Gott der Einbeziehung und des Hereinholens, damit niemand verloren geht. Es ist in unseren Tagen alles andere als bequem, sich dieser Herausforderung auszusetzen und dem Papst hier nicht nur emotional-folgenlos Beifall zu spenden.“

Der Theologe Werbick hat sich dazu herausfordern lassen, seine langjährige Arbeit an der christlichen Gottesfrage im Gespräch mit Franziskus neu durchzubuchstabieren. Entstanden ist dabei eine „Kleine Gotteslehre“, die sich von den Erfahrungen des Papstes inspirieren lässt.

Die Veranstaltung findet Aschermittwoch, 6. März, um 20 Uhr im Pfarrheim statt, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist über die Homepage „kbw-everswinkel.de“ oder beim Spielwarengeschäft Föllen ( ✆ 6 50 30), möglich.