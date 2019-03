Umdenken statt aufgeben

Es ist noch die Zeit der Röhrengeräte, Farbfernsehen gibt es seit der Berliner Funkausstellung 1967. Das erste Ladenlokal eröffnet Arning dann 1970 an der Johann-Bernhard-Straße, das später erweitert wird. 1984 folgt der Umzug zum Magnusplatz. 50 Jahre Firmengeschichte seit der ersten Mondlandung.

TV Arning ist ein Familiengeschäft im besten Sinne. Die Leitung liegt seit 2001 in den Händen von Michael Arning . Vater Helmut arbeitet immer noch in der Werkstatt, „repariert gerne alte Röhrengeräte“, schmunzelt der Sohn. Mutter Paula kümmert sich um Buchhaltung und ist noch im Verkauf dabei. Ein eingespieltes Team. Michael Arning war schon als Jugendlicher „immer interessiert“ und ist zu den Kunden mitgefahren. Als „Lohn“ gab‘s Schokolade. Seine Meisterprüfung machte er 1992. Es war das Jahr, als TV Arning eine Filiale in Sendenhorst eröffnete. Fünf Jahre in einem kleinen Laden. „Es war eine gute Erfahrung und hat Spaß gemacht.“ Als der Mietvertrag zur längerfristigen Verlängerung anstand, fiel die Entscheidung, sich auf den Standort Everswinkel zu konzentrieren – mit Umbau und Modernisierung 1997.

Etliche technische Revolutionen hatte es bis dahin schon in der Branche gegeben, weitere sollten folgen. Amüsiert erinnert sich Michael Arning („Ich bin ja mit Cassetten aufgewachsen.“) an den Videorecorder, „das war natürlich das Highlight. Und dann der CD-Player.“ Walkman, Minidisc, Discman, Plattenspieler, Camcorder, Kompaktanlagen, dann HiFi-Bausteine. Dazu Car-HiFi. Bei Arning gab‘s eine eigene Abteilung dafür, und vor der Tür parkten die Autos, in die Anlagen und Boxen gleich eingebaut wurden. „Es war ja ein Riesenmarkt damals“, blickt Arning zurück. „Du hattest kein Internet, keine Riesenmärkte – das war noch eine gesunde Fachhandelsstruktur.“ Vorbei.

So fing es an: Das erste Geschäft an dier Johann-Bernhard-Straße. Auch technisch war es eine ganz andere Zeit. Rechts ein Blick ins Sortiment 1982.

Den Wandel hat Arning bewusst verfolgt. „Ich habe die Märkte damals beobachtet und auch als Konkurrenz gesehen. Das war in den Anfängen aber gar nicht so schlimm.“ Die Margen waren „noch in Ordnung, man konnte gut damit leben.“ Damals wurde auch noch repariert. „Es war normal, dass ein Fernseher zwölf Jahre und mehr beim Kunden stand. Und wenn nötig, wurde er repariert.“ Schlimm geworden sei es mit dem Slogan „Geiz ist geil“ und aggressiver Werbung. Dazu die Möglichkeiten des Internets. „Da merkte man schon, dass die Leute mit Preisdiskussionen anfingen.“ Heute sind die Fernseher riesengroß und die Margen klitzeklein. Preisvorgaben gibt‘s nicht – ab in die Läden und „Feuer frei“. Ein ruinöser Wettbewerb. „Wenn etwas kaputt geht, wird‘s weggeworfen.“ Statt Reparatur Neuware.

„Heute hat jeder einen Computer, ist jeder online und schaut ins Internet. Und wenn‘s die Älteren nicht tun, dann machen‘s die Kinder oder die Enkel“, weiß Arning. „Das Internet ist Segen und Fluch, das betrifft ja alle Branchen.“ Es ist die Zeit der Widersprüche. Einerseits wird beklagt, dass Läden schließen, Ortskerne ausbluten, andererseits sitzen die Leute zu Hause und kaufen im Netz. „Man kann das Rad nicht zurückdrehen.“

Das Familien-Unternehmen Arning zieht daraus seine Schlussfolgerungen und entwickelt sein Modell für die Zukunft. Eines, in dem das eigene Geschäftslokal am Magnusplatz keine Rolle mehr spielt. Wenn sich ein passender Käufer findet, wird es verkauft. „Ich will mich an den veränderten Marktgegebenheiten orientieren, mehr Dienstleistung und mehr Service anbieten.“ Dafür benötigt Michael Arning jene 156 Quadratmeter nicht mehr, kann flexibel von jedem Standort operieren. Kompetente Beratung und punktgenaue Beschaffung von aktueller Neuware zu aktuellen Preisen „und noch vernünftig montiert und installiert“. Kein Lager mehr mit Ware, die in schnelllebiger Zeit alt zu werden droht. Dazu der volle Reparaturservice. Michael Arning weiß, dass die Gerüchteküche – mal wieder – brodelt. Aber er sagt ganz ruhig: „Ich bleibe in Everswinkel.“ Neue Zeiten erfordern neue Ideen. Ideen, die funktionieren und sich rechnen. Mondlandung war gestern.