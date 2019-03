Everswinkel -

„Wir sind stark“ – so ist das Mut- und Mitmach-Konzert für Kinder von drei bis zwölf Jahren überschrieben, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde in Everswinkel einlädt. Am nächsten Sonntag, 10. März, wird der Liedermacher Uwe Lal um 16 Uhr in der Johannes-Kirche aufspielen. Es ist begeisterndes Programm für alle Altersklassen von etwa 75 Minuten Dauer mit viel Bewegung, eingängigen Melodien und fantasieanregenden Requisiten.