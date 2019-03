Ein ziemlich nasser Spaß

Die aktiven Jecken im Zug machten fröhliche Miene zum grauen Spiel, während der Regen an den Straßen – mit Ausnahme von Hovestraße, Magnusplatz und Vitusstraße – schon deutliche Lücken in die Zuschauerreihen riss. 57 laufende und rollende Abteilungen umfasste der diesjährige Narren-Express, der am Boschweg Fahrt aufnahm. „Vorsicht an der Bahnsteigkante“ hieß es dann an den folgenden Stationen seiner Route. Im Gegensatz zur störanfälligen Eurobahn zog er planmäßig seine Runde. Die verschiedenen Abteils einmal mehr ein Mix aus prächtig kostümierten Fußgruppen und bunten Mottowagen. Deren Themenpalette breit gefächert, von Kindheits- und Jugendidolen bis zu Dauerthemen wie Wilder Westen und Piraten-Welt.

Lokale und regionale Themen sind meist dünn gesät. So nahm sich die KLJB Neuwarendorf des Kneipensterbens in Warendorf an, die Landjugend aus Freckenhorst warnte in Anspielung auf den Warendorfer Bürgermeister, „Keine Linke Tour mehr“, und die „Spontanos“ aus Everswinkel nahmen die geplante JVA im Grenzbereich Wolbeck-Telgte-Alverskirchen ins Visier. Vorbereitet auf mögliche sintflutartige Niederschläge zeigten sich die Hacketaler Spalter aus Alverskirchen. Sie waren mit einer Arche Noah unterwegs. Die Frage, wie vielen Jecken sie bei einer größeren Flut noch hätten Unterschlupf bieten können, blieb unbeantwortet.

Ungewohnter Anblick am Sonntag: Nach vielen Jahren führte Martin Baggeroer nicht mehr als Dorf-Polizist den Zug an. Vielleicht stand er diesmal irgendwo am Straßenrand und schaute sich entspannt an, wie sich seine ehemaligen Kollegen um Sicherheit und Jugendschutz kümmerten. Ebenso ungewohnt: Ein Zug ohne Karnevalsprinz oder -prinzessin. Die Stellenausschreibung der Kolping-Karnevalisten für diese royale Narren-Spitzenposition war bekanntlich ohne erfolgreiche Einstellung verlaufen. Vielleicht im nächsten Jahr wieder, wenn der Aufruf von Präsident Lars Thiemann - „We want you for Kolping-Karneval“ - von Erfolg gekrönt wird.

Neu dabei dagegen die Ehrensenatoren plus Damen, die erstmals eine Fußgruppe stellten und sich gleich an Startnummer drei hinter dem Spielmannszug Albersloh einreihten, der – wie auch der Spielmannszug Müssingen und der von einer Auszeit zurückgekehrte Spielmannszug aus Glücksstadt – für karnevalistische Töne sorgte. Mächtig ins Zeug gelegt haben sich erneut die Fußgruppen, die seit Jahren die optischen Glanzlichter beim Everswinkeler Straßenkarneval setzen. So versprühten etwa die Elfen im elften Jahr ihres närrischen Treibens zusammen mit ihren männlichen Begleitern als wundervoll gestaltete Waldelfen Märchenglanz. Die kreativen Damen von „Tackamarohr“ sind schon 21 Jahre dabei und waren diesmal als farbenfrohe Papageien ein geradezu exotischer Hingucker. Der Kolping-Elferrat von 2018 mit Ex-Prinz Martin Steinbach zeigte als „Bücherwürmer“ Humor, die Gruppe „Melk die Kuh“ baute sich den eigenen Kuhstall, und der Projektausschuss der Katholischen Kirchengemeinde versuchte sich als „himmlische Helfer“. Als geschickte Verpackungskünstlerinnen erwiesen sich die Tanz-Girls von „Stay on Beat“ und „Magic Moves“, die Barbie-like ihre Runde drehten. Und so richtig „Gas“ bei dem Schietwetter gab die Ehrenabteilung der Möhnen: Als reife Harley-Davidson-Rocker-Girls mit Rollatoren. Wromm!