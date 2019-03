Die wurden praktisch zwei Stunden lang von oben begossen. So wie auch das süße Wurfmaterial, das deshalb teilweise nicht aufgesammelt wurde und die Straßen verklebte. „Die Verschmutzung ist schon erheblich“, resümiert Martin Welzel vom Ordnungsamt .

Zwischenfälle gab‘s laut Polizei, die mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort war, auch ein paar – kurioserweise vor allem mit 22-Jährigen. Rund zwei Stunden nach Zugende randalierte ein 22-Jähriger auf der Vitusstraße. Da ihn auch die Einsatzkräfte der Polizei nicht zu beruhigen vermochten, nahmen sie ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen. Nächster Ärger auf der Vitusstraße um 20.10 Uhr, als ein 22-Jähriger Warendorfer andere Feiernde belästigte. Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis und bevor er ebenfalls in Gewahrsam genommen werden musste, nahm ihn seine zufällig vor Ort weilende Mutter mit nach Hause. Im Festzelt an der Bergstraße kam es gegen 21.15 Uhr zu zwei Körperverletzungen, und auch hier war ein 22-Jähriger beteiligt, der von der Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Bereits um 18.45 Uhr war es auf der Bergstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 20-Jährigen gekommen, bei der einer der beiden leicht verletzt wurde. Bei den mit dem Ordnungsamt durchgeführten Jugendschutzkontrollen wurde eine 16-Jährige aufgegriffen, die zunächst zur Jugendamtsstelle im Rathaus gebracht und später den Eltern übergeben wurde.

Mit sieben Minuten Verspätung war der Zug am Sonntag auf die Reise gegangen. Grund war laut Veltmann ein liegengebliebener Trecker, der schnell repariert wurde. 57 Zugnummern waren es, „60 würden wir auch noch verkraften“. Mit Blick auf die vielen Vereine und Nachbarschaften gebe es ja noch „Potenzial nach oben“, so Veltmann. „Der Zug hat mir sehr gut gefallen, es waren mehr Fußgruppen dabei mit zum Teil aufwendigen Verkleidungen“, zieht Welzel eine positive Bilanz. Sein Dank gilt der Feuerwehr und dem DRK für ihren vollen Einsatz.