Die Kinder der dritten Klassen näherten sich dabei spielerisch der technisch anspruchsvollen Sportart. Zuerst stand das Volley-Spielen eines Balles im Vordergrund: Was bedeutet „volley“ überhaupt und mit welchem Ball muss man was machen, damit es funktioniert. Dazu gab es Übungsstationen mit Wasserbällen, Luftballons, Indiaca und natürlich Volleybällen. Anschließend wurden die Grundregeln des Volleyballspielens vermittelt und das obere Zuspiel erlernt. Am Ende des dritten Vormittages konnten bereits alle Kinder zu zweit auf dem Feld drei Mal spielen.

Zum Abschluss gab‘s ein Volleyball-Turnier der Klassen gegeneinander, bei dem die Kinder den neu erlernten Sport zeigen konnten. Alle gingen mit viel Spaß zur Sache, es wurde mit Ehrgeiz um jeden Punkt gekämpft. Das Ergebnis war denkbar knapp. Die 3a gewann mit einem Punkt Vorsprung vor der 3b, wobei auch der Abstand zur 3c denkbar knapp war. Zur Erinnerung gab es Urkunden für alle.

Für alle, die Spaß am Volleyball bekommen haben, kann es beim Schnuppertraining am Donnerstag, 7. März, ab 16.30 Uhr im Vitus-Sportcenter weitergehen. Dort erwarten die Volleyballtrainer des SC DJK, Christin Ratering und Anna Glatzel die Kinder. Zum Schnuppertraining sind auch andere Kinder willkommen.