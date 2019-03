Das Orga-Team aus dem Korps der Ehemaligen Könige des Bürgerschützen- und Heimatvereins hat für den Abend eine bewährte Band engagiert. Bereits 2018 sorgte die aus Funk und Fernsehen bekannte Band „Aischzeit“ für beste Festzeltstimmung. „Ich kann nur eins sagen: Die können es so richtig“, bescheinigt Organisator, Guido Loick die Fähigkeiten der Band.

Am zweiten Tag (Sonntag, 7. April), beginnt um 12 Uhr im Festzelt der Bayrische Frühschoppen für die ganze Familie. Die kleinen Besucher können sich an unterschiedlichen Spielgeräten ausprobieren, während die Eltern sich an guter Musik und zünftigem Essen erfreuen. Aber auch für die Eltern haben die Organisatoren ein paar Spiele ausgedacht – natürlich passend zum Motto des Tages. Die Organisatoren freuen sich überdies, dass mit dem Blasorchester Everswinkel der Frühschoppen durch eine heimische musikalische Größe begleitet wird. Die gute Laune ist da vorprogrammiert.

Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort bei Guido und Silke Loick ( ✆ 6 51 33) und über den E-Mail-Kontakt karten-fruehjahrswiesn@bshv-everswinkel.de. Am morgigen Freitag können ab 19 Uhr im Gasthof Arning Karten erworben oder vorbestellte abgeholt werden. Auch wenn die Organisatoren diesmal auch mit einem erhöhten Zulauf über die Abendkasse rechnen, so empfehlen sie Karten im Vorverkauf zu erwerben. „Wir rechnen am Samstagabend wieder mit einem vollen Zelt. Wir empfehlen daher, dass der Kartenerwerb nicht auf den letzten Drücker vorgenommen werden sollte“, heißt es seitens des Orga-Teams.