Abschluss der Karnevalisten:

Die Spitze der EKG dankte dabei den Sponsoren, „denn leider werden die Kosten immer höher, und mit ihrer Unterstützung können wir den Straßenkarneval finanzieren“. Der Dank galt ferner der Feuerwehr und dem DRK für die Unterstützung sowie auch der Gemeinde, da insbesondere Martin Welzel vom Ordnungsamt und den Mitarbeitern des Bauhofs. Die Fahrzeugzuführung am Rott sowie die Absicherung der Zufahrtsstraßen habe gut geklappt. Von den Zugteilnehmern habe es durchweg positive Rückmeldungen gegeben, der Verzicht auf Drucklufthörner und Nebelmaschinen wurde als Erfolg gewertet. Auch von Ordnungsamt und Polizei habe es ein positives Feedback gegeben.

Gruppen-Prämierung am Dienstagabend: Oben die Erstplatzierten der Fußgruppen, unten die der Wagengruppen.

Spannende Frage natürlich an diesem Abend: Welche Gruppen würden beim jährlichen Wettbewerb wohl diesmal vorne landen? Die Jury hatte die Qual der Wahl zwischen zehn Fußgruppen und 43 Wagengruppen, die in die Wertung kamen. Den 1. Platz bei den Fußgruppen sicherten sich nicht überraschend die „Elfen und ihre hübschen Männer“ mit ihren aufwendigen wie auffälligen Waldelfeen-Kostümen. Den 2. Platz belegt die Gruppe „Tackamarohr“, die als rot-blau-gelbe Ara-Papageien die Blicke auf sich zog. Den 3. Platz erreichten die Tanzgruppen „Stay on Beat“ und „Magic Mooves“ in ihrer witzig-markanten Barbie-Kostümierung. Bei den Wagen siegte die Alverskirchener Gruppe „Hacketaler Spalter“ mit ihrer Arche Noah vor den „Spontanos“ aus Wolbeck mit dem JVA-Wagen und den Hoetmarer „Party People und VEG“ mit der rollenden Manege.

Auch beim Kolping hat man die Karnevalssession symbolträchtig beendet: Das Dreigestirn mit Präsident Lars Thiemann, Nora Rolle und Tobias Kniesel übergab am Aschermittwoch den Jockel in die Hände von Pfarrer Thomas Daniel. Das Narrenzepter hält nun Sommerschlaf bis zur nächsten Session. „Es freut mich den Jockel des Kolping bis zur nächsten Session in Obhut nehmen zu dürfen“, sagte Pfarrer Daniel. „Zum Kolping-Gedenktag am 8. Dezember werden wir den Jockel wieder aufwecken, um ihn dann getreu dem diesjährigen Motto – ,We want you for Kolping-Karneval!‘ – hoffentlich an den neuen Kolping-Prinz überreichen zu können“, machte Präsident Thiemann deutlich. Das V-Team bilanziert auch ohne Prinzenpaar eine „tolle Session voller Höhepunkte“. Auf der Facebook-Seite „Kolping Karneval Everswinkel“ wurden zahlreiche bildliche Erinnerungen verewigt.