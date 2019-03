Everswinkel -

„Mer losse d‘r Dom en Kölle, denn do jehööt hä hin“ – so heißt es in einem bekannten Lied der Bläck Fööss, das den Kölner Dom in ganz Deutschland in den Herzen der Menschen verankert hat. In Everswinkel gibt es zwar keinen Dom, aber eine schöne Pfarrkirche, die auch etwas Publicity benötigt.