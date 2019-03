MdB Sendker zu Gast beim Bürgermeister:

„Allerdings müssen die Integrationsmittel des Bundes verstetigt werden, denn diese große gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird uns noch lange Zeit begleiten“, machte der Bürgermeister in dem Gespräch deutlich.

Durch weitere Bundesprogramme wie die Übernahme der Grundsicherung im Alter und die Soforthilfe des Bundes könne die Bundeskasse in diesem Jahr für die Gemeinde Everswinkel zu einer finanziellen Entlastung in Höhe von rund einer Million Euro beitragen, heißt es in der Presseinformation zu der Gesprächsrunde. Zudem habe der Bund seit 2016 die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge vollständig übernommen und auch für 2019 die 100 prozentige Kostenübernahme zugesagt.

Aber man müsse auch die nächsten Jahre im Blick behalten und eine Verstetigung der finanziellen Entlastungen anstreben, waren sich Sendker . Seidel und Wierbrügge einig. „Wer die Kommunen stärkt, der stärkt das Land“, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete und versprach, sich weiterhin dafür einzubringen.

Auch der „Digitalpakt Schule“ und die geplante Rentenreform hätten zu den Gesprächsthemen gehört. Darüber hinaus habe Bürgermeister Seidel Sendker um seine Unterstützung für Fördergelder für die Festhalle im Rahmen des Sanierungsprogramms für kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gebeten. Abschließend dankte er dem Abgeordneten aus Westkirchen für seine Unterstützung und seinen Einsatz.